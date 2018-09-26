В Усть-Лабинском районе мужчина подозревается в убийстве знакомого

Следственным отделом по Усть-Лабинскому району СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве 44-летнего знакомого (ч.1 ст.105 УК РФ).

По версии следствия, утром 18 сентября 2018 года мужчины встретились около продуктового магазина в селе Суворовском, где приобрели алкоголь, который стали распивать на территории заброшенного домовладения. В процессе употребления спиртного между ними возник словесный конфликт, возникший со слов подозреваемого, из-за общей знакомой. После ссоры мужчины разошлись по домам. 31-летний местный житель, взяв дома молоток, прибыл в квартиру знакомого, где нанес последнему множественные удары по голове, а затем несколько ножевых ранений и скрылся. Крики о помощи услышали соседи, которые вызвали сотрудников скорой медицинской помощи и правоохранительных органов. Потерпевший был госпитализирован, однако скончался спустя непродолжительное время в результате полученных повреждений.

В настоящее время подозреваемый задержан, рассматривается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.