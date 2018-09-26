Специалистов из 15 регионов России обучают управлению инновациями в ВДЦ «Смена»!

Во Всероссийском детском центре “Смена” стартовала образовательная программа "Инновационная смена: переход от стартап-мышления к управляемым инновациям". Организатор смены — Ассоциация Акселераторов и Бизнес-инкубаторов России.

В программе участвуют представители школ, вузов, организаций, занимающихся созданием инновационных сообществ, поддержкой развития инновационных проектов, продуктов, команд. Приветствуя участников программы, и.о. директора ВДЦ «Смена» Хамзат Дурдиев пожелал достичь той цели, с которой каждый специалист своего дела приехал в центр, и попробовать перейти от стартап-мышления к управляемым инновациям, стать людьми новой эпохи.

В течение недели участники смены освоят современные инструменты и техники, необходимые для создания инновационно-предпринимательской экосистемы. Практические занятия и индивидуальные консультации направлены на изучение процессов преакселерации, экспертизы входящих проектов, значимости PR и SMM в развитии инновационной деятельности.

Президент Ассоциации и Бизнес-инкубаторов России Арсений Уралов рассказал о задачах образовательной программы:

«Наша цель — вырастить новое поколение, которое ориентировано на предпринимательскую деятельность, не боится идти в бизнес. Приходя на предприятия люди с новым мышлением меняют их, не боятся работы. В этом новом осознании, мышлении и кроется секрет успеха. На форуме собрались педагоги из 15 регионов. Они видят возможности «Смены» и «Парка Будущего». Вместе мы поднимаем планку выше, доносим до них мысль о том, что они должны не просто оттачивать свои навыки, но стать новаторами! И тогда мы все будем двигаться дальше, всей страной развиваться и не стоять на месте».

Первый образовательный модуль программы, который проходит в «Смене», продлится до 30 сентября.