«Лишение» прав подвигло армавирца на выплату алиментов

Работники Армавирского городского отдела судебных приставов УФССП России по Краснодарскому краю сподвигли 35-летнего мужчину выплатить крупный долг по алиментам на содержание 4-летней дочери.

Исполнительное производство о взыскании с армавирца задолженности по алиментам в размере 447 тысяч рублей было заведено несколько месяцев назад. Судебный пристав-исполнитель неоднократно направляла гражданину вызовы на прием, однако тот игнорировал повестки. Тогда к алиментщику был применен весь комплекс мер принудительного исполнения, в частности, в отношении него было вынесено постановление об ограничении специального права в части водительского удостоверения. Именно этот шаг судебного пристава и заставил должника вспомнить о родном ребенке. Наконец явившись в отдел судебных приставов, мужчина пояснил, что водительские права ему очень нужны, поскольку он подрабатывает, развозя грузы на дальние расстояния.

Тяга к трудовой деятельности оказалась настолько сильна, что мужчина единомоментно оплатил накопленные долги по алиментам, перечислив на депозитный счет отдела судебных приставов не только 447 тысяч основного долга, но и исполнительский сбор в размере более 30 тысяч рублей.

Алименты уже переведены на счет взыскательницы – бывшее жены армавирца. Исполпроизводство окончено фактическим исполнением.