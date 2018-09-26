〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

СЮЖЕТ ДНЯ

Патриарх Кирилл посетит три кубанских города

Среда, 26 сентября 2018 10:52
Оцените материал
(0 голосов)

За два ближайших дня патриарх Московский и всея Руси Кирилл планирует посетить сразу три кубанских города. Начался визит сегодня с богослужения в кафедральном соборе святителя Николая Чудотворца в Ейске.

По словам руководителя пресс-службы патриарха Александра Волкова, после пройдет осмотр строящиеся храма города. Позже патриарх отправится в Краснодар, где вечером примет участие в освящении закладного камня в основание храма при Кубанском госуниверситете.

А уже на 27 сентября, в праздник Воздвижения Креста Господня, Кирилл совершит божественную литургию в Никольском кафедральном соборе Армавира.

Прочитано 29 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Другие материалы в этой категории: « В Анапе нашли пропавших без вести подростков Госдума одобрила право предпенсионера на два оплачиваемых дня для прохождения диспансеризации »
Наверх