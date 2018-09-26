Госдума одобрила право предпенсионера на два оплачиваемых дня для прохождения диспансеризации

Сегодня на заседании Государственной думы во втором чтении депутаты приняли законопроект, который дает работающему населению право на прохождение диспансеризации в рабочее время с сохранением средней заработной платы.

В предыдущей редакции статьи 213 Трудового кодекса РФ были регламентированы только обязательные медицинские осмотры для отдельных категорий работников, например, пищевых производств, торговли, а также тех, чья деятельность связана с источниками повышенной опасности. Но и данная категория проходила не полный комплекс медицинских исследований, а лишь необходимые процедуры, определяющие профессиональную пригодность для выполнения тех или иных работ.

По новым поправкам в ТК РФ трудящийся освобождается от работы на 1 день раз в 3 года для прохождения диспансеризации с сохранением заработка. Работники предпенсионного возраста, за 5 лет до его наступления, работники, которые уже получают пенсию по старости или пенсию за выслугу лет, освобождаются от работы на 2 дня один раз в год на тех же условиях.

«Тот медицинский осмотр, который проводится во время диспансеризации, направлен, прежде всего, на предотвращение, определение на ранних стадиях тяжелых заболевай, таких, как болезни сердечно-сосудистой системы, онкология, диабет, нарушения в работе органов дыхания. Практически 75% смертей происходят сегодня по причине вышеперечисленных болезней. Очень важно предупредить заболевание и излечить его на ранних стадиях. Принятый сегодня законопроект поможет работающим на законных основаниях, без финансовых потерь, проверить свое здоровье и сохранить его на долгие годы», – прокомментировала депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, лидер Профсоюзов Кубани Светлана Бессараб.