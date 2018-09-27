Депутат Госдумы поддержала молодых модельеров на законодательном уровне

В столице Кубани прошел показ коллекций молодых дизайнеров одежды в рамках проекта «Мода по-русски», реализуемого молодежным парламентом Краснодара. В мероприятии приняли участие 24 дизайнера. Такая масштабная площадка была организована впервые.

На модном показе присутствовали депутат Государственной Думы РФ Наталья Костенко и директор по работе с дизайнерами Mercedes-Benz Fashion Week Russia Регина Шарифуллина.

В результате прошлогоднего конкурсного отбора на международную площадку молодых дизайнеров был приглашен краснодарец Рома Уваров, который в нынешнем году уже готовит свой собственный показ на неделю моды в Москве наравне с маститыми мастерами.

Наталья Костенко отметила, что одной из отраслей, которые получили плюсы от западных санкций и ослабления рубля, является российская легкая промышленность. Минпромторг разработал целую программу по ее развитию. Пошив моделей внутри страны стал более рентабельным. Наши дизайнеры стали постоянными участниками мировых недель мод. Байеры отмечают возрастание интереса за рубежом к российским моделям и готовность закупать коллекции для торговых домов. И даже голливудские звезды носят сегодня одежду от наших молодых дизайнеров.

«Как депутат от Краснодарского края, я инициировала в Госдуме закон, призванный защитить идеи наших дизайнеров от копирования фактически с момента их возникновения. На следующей неделе он будет принят в первом чтении, - говорит Наталья Костенко. – Уверена, что временная защита промышленных образцов станет стимулом в первую очередь для молодых дизайнеров, которые имеют массу свежих идей, но не имеют достаточной финансовой основы, чтобы воплотить их в жизнь, а также достаточной узнаваемости для необходимого охвата рынка».

Нынешний модный показ стал очередной стартовой площадкой в большую моду для талантливых краснодарских дизайнеров одежды. А для жителей города, которые с удовольствием наблюдали за дефиле, не только приятным времяпрепровождением, но и настоящим открытием.