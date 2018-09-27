Павел Астахов о торжестве справедливости

Видный юрист, правозащитник, политический деятель, бывший российский омбудсмен, телеведущий и писатель Павел Астахов во второй раз по приглашению компании Business Life приезжает в Краснодар. Деловой форум с его участием, как и год назад, вызвал повышенный интерес у предпринимателей из разных уголков России. Речь шла о том, как снизить налоги и обезопасить свой бизнес в 2018 году.

«Кубани сегодня» при поддержке Business Life Павел Астахов уделил почти час времени вместо планируемых 10—15 минут. В теплый осенний вечер на террасе ресторана «Макароны» гость был обаятелен, убедителен и совершенно бодр, словно не было позади достаточно сложного дня. В общем, великолепное образование, физическая и психологическая подготовка выпускника высшей школы КГБ СССР, безусловно, сказывались.

В эксклюзивном интервью нашей газете Павел Астахов рассказал о том, почему наряду с любимой адвокатской работой он так увлечен творчеством и просвещением, зачем бизнесу, особенно если он успешен, надо быть постоянно начеку, как граждане могут обращаться за поддержкой к Астахову и кто для него самый высокий суд…

Разговор с Павлом Астаховым мы начали с вопросов по существу его участия в краснодарском бизнес-форуме.

— Павел Алексеевич, какие основные задачи преследует проект с вашим участием? В чем новизна и КПД вашего мастер-класса для бизнес-аудитории?

— Школу адвокатского мастерства я создал давно, в 27 лет, в марте следующего года будет 25 лет с той поры, как я занимаюсь адвокатурой. Когда стал чего-то добиваться в этой любимой мною профессии, то понял, что надо передавать знания молодым. Потому что видел, как, приходя на работу после вуза, в том числе и ко мне, в Коллегию адвокатов Павла Астахова, выпускники обычно пребывали в некотором заблуждении относительно того, что их ждет в профессии, как работает правосудие, как добиться справедливости. Тогда и начал свой первый проект: выступал с мастер-классами в профильных вузах: МГУ, Академии Кутафина, МГИМО. При этом, работая с клиентами как адвокат (это было в конце девяностых — начале двухтысячных годов), я отмечал активность обращений предпринимателей — и крупных, и малых предприятий, которых волновала проблема повального рейдерства. Тогда я получил огромный опыт работы по защите бизнеса в этом направлении и просто не мог не поделиться им с теми людьми, для которых он мог оказаться полезным. Написал художественный роман «Рейдер», а вслед за ним сборник с конкретными советами под названием «Противодействие рейдерским захватам».

— Обе книги стали бестселлерами. Но, насколько известно, после выхода «Рейдера» вы могли лишиться карьеры адвоката из-за содержащейся в ней критики в адрес Главного следственного управления России и ГУВД Москвы? Хотя позже книга была успешно экранизирована…

— Были очень курьезные ситуации, когда, например, дважды я выступал в аудиториях с лекцией «Как защититься от рейдерства?», не зная, что за люди передо мной сидят. Условие было такое: «Неважно, кто эти люди. Мы заплатили вам — читайте…» Присутствовало по 30—40 человек, два часа я им рассказывал, а потом узнал, что это были юристы, которых направляли в рейдеры.

Мало того, когда у меня вышла книга «Рейдер», один очень знаменитый рейдер выкупил две тысячи экземпляров этой книги и роздал своим сотрудникам. Об этом я узнал случайно от старшего сына, одноклассницей которого оказалась девочка, отец которой и был этим специалистом по недружественному отъему фирм. Собственно, после этих событий я и принял решение создать курс противодействия рейдерским захватам.

Постепенно, по мере обращения предпринимателей, я понял, что в помощь бизнесу надо создать систематизированную схему действий в разных направлениях. Это касается грамотного построения организационно-правовой формы, правильного выбора системы управления, экономической и юридической защиты. Это и кадровые вопросы — как раз я об этом говорю на семинаре: если вы не следите за своими кадрами, то они неизбежно от вас уйдут — их переманят, и они будут работать против вас, причем как умышленно, так и неумышленно, становясь шпионами.

— Что вы вкладываете в понятие «следить» за кадрами?

— Это значит быть постоянно в контакте с ними, знать их запросы, повышать зарплату, вовремя улучшать социальные пакеты и т. д. То есть, если вы цените свои кадры, вы должны ими дорожить. Очень важна и информационная составляющая, потому что, как известно, если ты владеешь информацией, ты владеешь миром… Таким образом, весь этот курс безопасности бизнеса в целом раскладывается на многие составляющие. Если рассматривать курс целиком, то он рассчитан на 12 часов. Его можно делить на два по шесть часов или на шесть по два часа — как угодно.

Сейчас с партнерами мы обсуждаем вопрос создания онлайн-курса на современной платформе с добавлением практических примеров, заданий, тренингов, тестов. И это действительно дает пользу. Я не Тони Роббинс, чтобы лишь мотивировать аудиторию. Я хочу, чтобы после моих мастер-классов у людей оставалось не только настроение, вдохновение и вера в себя, но и знания, в том числе практические. Человек должен получить то, что ему поможет. Поэтому каждая моя лекция заканчивается еще и серией вопросов и ответов.

— То есть вы не поете и не танцуете, как известный американец?

— Нет, петь я не умею — нет слуха, а танцую, когда выпадает повод, только с женой. Что касается общения с аудиторией, то это мне удается без дешевых заигрываний: просто есть что сказать по существу.

— Вы стали одним из лучших адвокатов страны, отстояв интересы доверителей в громких судебных процессах, участниками которых были известные политики, бизнесмены, звезды шоу-бизнеса. Вы стали юристом в продолжение семейных традиций?

— Нет-нет, юрист в семье я один, а мои родственники в трех поколениях — педагоги. Думаю, этот фактор и стал решающим в моей жизни, когда я почувствовал необходимость заняться творческо-просветительской деятельностью, к тому же я преподаю уже двенадцать лет. Это мне тоже дало определенные знания и возможность чувствовать запросы аудитории. Поэтому я часто говорю своим младшим коллегам, студентам: «Для того чтобы вам ответили правильно, задайте правильно вопрос…» Надо учиться задавать вопросы. Это важно и для того, чтобы общаться с госорганами, я это тоже знаю изнутри, поскольку семь лет работал на госслужбе в качестве советника президента РФ. Когда знаешь изнутри весь этот механизм — как принимаются решения, лоббируются те или иные вещи, то имеешь право говорить заинтересованным людям, как, идя по этим коридорам, надо добиваться той самой справедливости, которую мы все ищем и все так жаждем.

— Но классики уже давно на этот счет сказали, что справедливости, в общем-то, не существует — она у каждого своя…

— Для меня справедливость — это то решение суда, или прокурора, или другого госоргана, которое устроит моего доверителя. Вот если вы хотите получить такое решение и получаете его, вот вам и справедливость. Неслучайно по-испански, как и по-латински, «решение суда», знаете, как звучит? «Селебрасьон де хустисия», то есть «торжество справедливости».

— Да, читала в вашей биографии о том, что вы ко всему еще владеете многими иностранными языками, в том числе китайским, японским, испанским?

— Да, три года работал в Испании в средине девяностых. Я там бываю часто, люблю эту страну, пишу большую книгу об очень интересном периоде в ее жизни — конце восьмидесятых годов прошлого века, когда умер Франко и только-только пришел к власти Хуан Карлос.

— Павел Алексеевич, не кажется ли вам, что все беды нашего общества, большинства россиян, включая повышенный страх и пристрастие к эмоциям вместо конкретных действий, происходят от незнания своих прав? Люди привыкли, что государство всё за них решит, а сегодняшняя жизнь требует включения в правовое поле каждого — иначе рискуешь быть обманутым…

— Вы сейчас попали в точку. Скажу честно: все мои публичные выступления начались с того момента, когда я понял, что надо просвещать свой народ. Мне в связи с этим нравится фраза Анатолия Александровича Собчака — его, к сожалению, я только один раз видел — о том, что обязанность юриста — просвещать собственный народ.

Так вот, когда меня когда-то давно спрашивали: «Павел Алексеевич, вы занимаетесь правовым просвещением, и что, по-вашему, надо сделать, чтобы граждане России стали законопослушными?» Я сказал: «Всё просто — для этого надо вырастить три законопослушных поколения». Начните с детей. Если ребенок вырастет знающим свои права, свои обязанности, соблюдая их и права других людей, он затем воспитает в знании следующее поколение и так дальше. Вот сейчас растет поколение, у которого нет страха в глазах,— они не боятся. Но теперь надо дать им знания.

— С чего начать?

— С Конституции. В этом документе сказано всё. Это на самом деле простой документ, емкий и очень важный. Там описано больше сорока наших прав и всего восемь обязанностей. Поэтому я начал выступать перед детьми, писать книги, просветительские в том числе. Заходите на ozon.ru — там есть все мои книги. Что касается правового просвещения, то я написал книги с практическими советами и для пенсионеров, и для семьи, и для работодателей и работников, и для детей. Творчество, совмещенное с моей профессией,— это то, чем мне интересно заниматься.

— В этом и состоит КПД ваших книг, просветительских семинаров, мастер-классов, с которыми полезно было бы ознакомиться обычным людям — не только бизнесменам. И в первую очередь — детям.

— На самом деле, выступать перед детьми доставляет мне самое большое удовольствие. Потому что, во-первых, дети всё впитывают как губка, а во-вторых, детей никогда не обманешь — они сразу всё чувствуют, как ты к ним относишься. Дети — это самый высокий суд: ты выходишь перед ними и не знаешь, как они тебя оценят. Работая омбудсменом, я регулярно это делал. Я лично проинспектировал 1248 детских учреждений. Мало того, до того, как я стал детским защитником, в 2008 году написал книгу «Детям о праве». Она состоит из семи книжек: «Я и улица», «Я и школа», «Я и дорога», «Я отдыхаю», «Я и магазин», «Я и государство», «Я и семья». Это был один из самых успешных проектов, где в игровой форме рассказывается детям от имени ребят, путешествующих по стране Законии, об их правах со ссылками на существующие законы.

— Ваши телепроекты «Час суда», «Три угла с Павлом Астаховым» пользовались популярностью, потому что помогали людям конкретными советами.

— Программа «Час суда», которую я вел девять лет на ТВ, действительно, была не только шоу, но в большей степени визуальным ликбезом. Мне даже говорили Владимир Владимирович Путин и Дмитрий Анатольевич Медведев о том, что эта программа хороша тем, что помогает людям понять, как представлять свои интересы в суде, защищать свои права. Но нам было этого мало — мне лично, и с 2006 года мы открыли бесплатную консультацию в рамках «Часа суда»: пять моих сотрудников-юристов отвечали на звонки людей. Вы не поверите, какое количество звонков было: 52 тысячи консультаций за год! А ранее, в начале моей адвокатской деятельности, в 1998 году, я сам также бесплатно отвечал на вопросы интернет-посетителей: 2100 вопросов и ответов в месяц.

— Сегодня, если кто-то захочет задать вопрос Астахову, это возможно?

— На сегодняшний день открыто три Коллегии адвокатов Павла Астахова: в Москве, Владивостоке и Нальчике. Поэтому, пожалуйста, в любую из этих коллегий обращайтесь — до меня ваш вопрос дойдет.

Елена НАЗАРОВА