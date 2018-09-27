«Формула-1» — фантастика скорости

Сегодня в Сочи стартует очередной этап кольцевых автогонок «Формула-1» — Гран-при России. Событие, которого с нетерпением ждали многочисленные поклонники «королевских гонок».

О подготовке Сочи к этим крупным соревнованиям среди пилотов быстроходных болидов журналистам печатных и электронных средств массовой информации рассказали заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Алексей Смаглюк, заместитель руководителя краевого Департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Александр Кузнецов и главврач скорой медицинской помощи Краснодара, главный врач соревнований Николай Босак.

— Этот этап «Формулы-1» не будет сильно отличаться от предыдущих, на которых было организовано транспортное сообщение для зрителей,— уточнил Алексей Смаглюк. — Но есть и нововведение: в этом году перевозка железнодорожным транспортом поклонников кольцевых автогонок осуществляется на платной основе. Речь идет о проезде в электропоездах, которые в дни проведения соревнований курсируют в направлении Олимпийского парка Сочи и непосредственно к месту проведения автогонок.

Так же, как и в прошлые годы, мы увеличили количество электропоездов, что позволяет перевезти всех зрителей, которые решили увидеть автогонки. Здесь нет никаких проблем, и люди не будут испытывать никакого дискомфорта.

Кроме этого, увеличено количество автобусов, которые являются общественным транспортом. В пиковый период времени проведения «Формулы-1» будет задействовано порядка 110 машин, причем дополнительно мы машины не привлекаем. Что касается авиарейсов Краснодар — Сочи, то они выполняются по летнему расписанию.

Всё сделано для удобства приехавших на престижные соревнования. Достаточно сказать, что и работа такси организована в удобном для зрителей формате. Схему эту мы опробовали во время проведения матчей чемпионата мира по футболу в Сочи, и она показала себя весьма успешно. Суть ее в том, что места посадки в такси и высадки из него специально приближены к выходу из Олимпийского парка. Это очень удобно для зрителей.

Введены ограничения на проезд личного транспорта, чтобы снизить транспортную нагрузку в Сочи на период проведения автогонок. Есть общественный транспорт, и удобнее именно им добраться до того же Олимпийского парка.

Алексей Смаглюк рассказал и о том, что усилена работа билетных кассиров, которых в Олимпийском парке порядка ста человек. Конечно, зрителю удобнее сразу же купить билет сюда и на обратную дорогу. Посмотрел гонки — и беззаботно уехал с места соревнований. Желающих своими глазами увидеть Гран-при России «Формулы-1» немало, и поэтому всё сделано для того, чтобы они не испытывали проблем с транспортом.

— Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края провел всю необходимую работу в соответствие с региональным планом по подготовке к спортивному мероприятию,— сказал заместитель руководителя ведомства Александр Кузнецов. — Мы в положенные сроки согласовали схемы размещения объектов общественного питания, также произведен контроль за их готовностью.

Первоначально предполагалось организовать 205 точек общественного питания, но затем была проведена корректировка, и во время российского этапа «Формулы-1» на территории проведения соревнований работает порядка 170 объектов общественного питания. Это так называемые шатровые конструкции, кафе, тонары, буфеты, мобильные киоски, а также 140 вендинговых автоматов. Все готовы для обслуживания зрителей, и здесь нет проблем.

В основном задействованы те объекты общественного питания, которые себя хорошо зарекомендовали во время чемпионата мира по футболу, другими словами — имеющие опыт работы во время проведения крупных спортивных мероприятий. Если говорить о меню, то в зоне проведения соревнований предлагаются блюда различных кухонь, в том числе и кубанской.

Что касается команд — участниц российского этапа, то в каждой из них есть те, кто занимается питанием спортсменов, что вполне естественно. Это очень важный момент, связанный со здоровьем пилотов болидов. У них свое, специальное меню и особый режим питания.

Еще один участник пресс-конференции — главный врач соревнований Николай Босак рассказал о готовности медицинских работников к проведению Гран-при России «Формулы-1». Опыт есть. Кубанские специалисты уже работали на зимней Олимпиаде в Сочи, чемпионате мира по футболу, а «Формула-1» для них уже пятая по счету.

— Тем не менее эти автогонки отличаются от других спортивных соревнований,— подчеркнул Николай Босак. — По мнению специалистов и самих врачей, они считаются одними из самых сложных в спортивном мире, если говорить о медицинском обеспечении. Очень затратные в плане концентрации внимания и сил. Всё дело в том, что скорости, которые развивают болиды, высокие — вероятность травм, которые могут получить пилоты, также весьма высока. Поэтому от медицинских работников требуется максимальная концентрация сил и оперативность.

На медицинское обеспечение проходящих соревнований работает весь Сочи и Краснодарский край. Кроме этого, для работы привлечены коллеги из Москвы и Санкт-Петербурга. Но всё же самое большое количество — кубанских медицинских работников.

Более 170 специалистов размещено в районе Олимпийского парка, в месте проведения соревнований, там, где находятся зрительские трибуны. Также развернут медицинский центр в тридцати секундах доступности для «скорой помощи» в случае возникновения чрезвычайной ситуации на трассе.

Кроме машин «скорой помощи» в готовности находятся два вертолета, все крупные сочинские больницы. Медикам часами приходится находиться на трассе, и это для них один из самых сложных моментов во время проведения автогонок. Но мы очень серьезно подготовились к соревнованиям. В случае возникновения чрезвычайной ситуации на трассе медики «скорой помощи» призваны оперативно оказать помощь пилотам. И здесь расчет только на наших врачей,— сказал Николай Босак.

Итак, к великой радости поклонников «Формулы-1» Сочи вновь принимает престижные соревнования в мире автогонок. «Формула-1» — это головокружительные скорости и пилотирование на пределе человеческих возможностей, фантастическое великолепие болидов и брутальная красота гонщиков, крутые виражи и молниеносная реакция пилотов, заставляющие учащенно биться сердца зрителей. Всё это — праздник скорости, торжество технического прогресса и триумф научной мысли.

«Формула-1» — легендарный чемпионат мира по кольцевым гонкам, а «Сочи Автодром» — первая и единственная в нашей стране трасса, принимающая «королевские гонки», самый современный автоспортивный комплекс в Европе, работающий круглый год.

Михаил МУСАЕВ