Автомир расширяет границы

Международный фестиваль в сфере автомобильной промышленности со следующего года будет проходить в Сочи. Такую идею поддержал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе встречи с представителями Ассоциации европейского бизнеса и компании — организатора мероприятия «Мессе Франкфурт».

На встрече, состоявшейся в краевом центре, глава региона отметил, что Краснодарский край и Сочи в частности уже стали традиционной площадкой для проведения событий международного уровня.

— Для Сочи это якорные проекты, которые позволяют городу двигаться вперед, привлекать бизнес, новых инвесторов. Площадка Олимпийского парка с автодромом, где буквально через неделю стартуют гонки «Формулы-1», отлично подходит для автомобильного фестиваля,— акцентировал внимание глава региона.

Вице-президент «Мессе Франкфурт» Михаэль Йоханнес в свою очередь подчеркнул, что необходимость в таком мероприятии есть не только в России. Однако, по мнению организаторов, лучшим местом для проведения подобного автомобильного шоу станет именно Сочи.

— Наша идея в том, чтобы проводить шоу не разово, а из года в год. Автопроизводители получат шанс показать свои сильные стороны. Шоу может стать витриной потенциала развития автомобильной промышленности в России. Это абсолютно современный продукт, представители мирового автосообщества будут каждый год собираться в Сочи,— добавил Михаэль Йоханнес.

Вениамин Кондратьев выразил уверенность, что предстоящее событие не только вызовет интерес у профессионалов, но и привлечет многочисленных автолюбителей.

— Сочи принял около семи миллионов отдыхающих по итогам прошлого года. Основной поток приходится на летнее время, и как раз на июль, поэтому мероприятие позволит нашим гостям совместить отдых на море с познавательным туризмом. Допускаю, что фестиваль может быть знаковым не только для июля, но и для всего лета,— сказал губернатор.

Два года подряд автомобильный фестиваль проходил в южноафриканском Йоханнесбурге. А в 2019 году Festival оf Motoring планируется провести в Краснодарском крае.