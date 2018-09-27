Компенсации аграриям на топливо

Министерство сельского хозяйства Краснодарского края начало прием документов на предоставление субсидии аграриям на компенсацию затрат на топливо. Соответствующее обращение в правительство страны направлял губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По словам вице-губернатора Андрей Коробки, государственная поддержка, привязанная к компенсации затрат на дизельное топливо, оказывается впервые. Она будет выдана в виде погектарной субсидии в области растениеводства. Сельхозпроизводителям компенсируют часть понесенных затрат на приобретение дизельного топлива, которое они использовали при проведении сельхозработ на зерновых, зернобобовых и кормовых культурах в первом полугодии 2018 года.

— В этом году вопрос стремительного роста цен на нефтепродукты встал особенно остро. Наиболее актуальна эта проблема для аграриев. Затраты на топливо у них — достаточно большая статья расходов. Поэтому для нашего региона особенно важно, чтобы отрасль получила дополнительную поддержку, причем в такие короткие сроки. Сейчас, когда завершается уборка урожая, идет осенняя посевная кампания, поддержка очень своевременна,— сказал вице-губернатор.

На компенсацию затрат на топливо субъектам из резервного фонда выделено пять миллиардов рублей. В том числе Краснодарский край получил из федерального бюджета 219 миллионов рублей. Кроме того, 69 миллионов рублей добавлено из регионального бюджета.

Чтобы получить субсидию, аграриям необходимо предоставить стандартный пакет документов в краевое Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, в том числе справку о наличии у сельхозпредприятия в 2018 году площадей с этими культурами, а также подтвердить отсутствие задолженностей по налогам и заработной плате. С полным перечнем документов можно ознакомиться на сайте ведомства.