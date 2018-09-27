Еще больше бюджетных средств — на социальные нужды

На этой неделе под председательством спикера ЗСК Юрия Бурлачко состоялась 13-я сессия кубанского парламента. Участие в ее работе приняли губернатор Вениамин Кондратьев, прокурор региона Сергей Табельский. На сессии депутаты рассмотрели более семидесяти вопросов.

Четвертая поправка

По уже сложившейся традиции в числе первых пунктов повестки дня стало внесение изменений в закон о краевом бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

Это уже четвертая в этом году поправка в главный финансовый документ региона.

— Благодаря совместным усилиям министерств и ведомств администрации края, особенно экономического блока, и комитетов ЗСК удалось еще повысить доходность нашего бюджета. И в связи с этим мы увеличиваем расходы — в основном по социальным госпрограммам,— прокомментировал изменения председатель комитета ЗСК по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике Николай Кравченко. — И есть уверенность, что дополнительные средства также будут с пользой израсходованы на социальные нужды кубанцев. Серьезная сумма, к примеру, выделяется на доведение зарплат в бюджетной сфере, в том числе работников культуры, дошкольного образования, до средней в экономике края.

Законопроект представил министр финансов Краснодарского края Сергей Максименко. Он рассказал, что в этот раз доходная часть бюджета увеличена более чем на один миллиард рублей. Это стало возможным благодаря поступлениям из федерального бюджета, повышению уровня налоговых и иных отчислений. Краевой бюджет имеет социальную направленность. Как далее отметил глава края Вениамин Кондратьев, если в начале года предполагалось, что на социальную сферу будет израсходовано 153 миллиарда рублей, то на сегодняшний момент сумма, направляемая на социальные нужды, составляет уже 164 миллиарда рублей. Это дополнительные 11 миллиардов рублей, которые пойдут на повышение зарплат бюджетников, лекарственное обеспечение, строительство школ и детских садов.

Теперь за счет роста доходов и перераспределения средств произойдет увеличение финансирования ряда госпрограмм. Так, на 1,4 миллиарда больше становится сумма, направляемая на реализацию программы «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края». Большая часть этой суммы — 970 миллионов рублей — предусмотрена на софинансирование строительства, реконструкции и приобретения объектов муниципальной собственности для создания новых мест в дошкольных и общеобразовательных учреждениях.

На реализацию программы «Развитие здравоохранения» дополнительно направлено 474,4 миллиона рублей. Произошло значительное увеличение финансирования госпрограмм по развитию образования, культуры, социальной защиты населения.

Почти полмиллиарда дополнительных средств пойдет на поддержку АПК, еще 350 миллионов к уже имеющимся миллиардным суммам направляется на развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края. Изменения были приняты сразу в целом.

В ходе обсуждения был поднят вопрос уменьшения финансирования программы развития ЖКХ. Как пояснил Сергей Максименко, средства будут выделены в будущем году, их направят в том числе на завершение строительства полигона для твердых бытовых отходов и очистных сооружений в Сочи. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев призвал парламентариев тщательнее контролировать ход выполнения краевых программ, чтобы не допускать неосвоения средств.

— Надо постоянно обострять эти вопросы — тогда они быстрей будут решаться. Возможности бюджета растут, но в итоге часть средств не освоена. А люди на местах ждут решения имеющихся у них проблем. Коллеги, чем больше мы будем с вами взаимодействовать, в том числе в вопросах контроля, тем лучше,— сказал Вениамин Кондратьев.

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что практически на каждом еженедельном планерном совещании в краевом парламенте депутаты изучают ход реализации краевых госпрограмм.

— Мы в течение этого года неоднократно поднимали вопрос о корректировке краевого бюджета. Это свидетельство того, что экономика региона крепнет, развивается. Но я согласен с мнением Вениамина Ивановича, что это, мягко говоря, неправильно, когда с таким трудом заработанные средства так бездарно расходуются. Этот вопрос у нас на особом контроле. Но и саму систему контроля, думаю, надо совершенствовать,— сказал председатель кубанского парламента.

Также депутаты выразили обеспокоенность тем, что, несмотря на дополнительное финансирование системы образования, всё еще не удается на сто процентов решить проблему нехватки мест в детских садах и школах. Спикер ЗСК Юрий Бурлачко подчеркнул, что парламент продолжит держать на особом контроле этот вопрос.

— Мы понимаем, что каждый год в регион переезжают десятки тысяч людей. Колоссальные меры предпринимаются для того, чтобы всем обеспечить качественную социальную инфраструктуру, в том числе места для детей в школах. Из недавних положительных примеров — открытие школы на полторы тысячи человек в Губернском микрорайоне Краснодара. По всему краю строятся десятки школ. Как будет развиваться ситуация с притоком населения дальше, сложно предусмотреть, но все проблемы, возникающие в связи с этим, будем стараться планомерно решать,— сказал Юрий Бурлачко.

Льготы — сохранить

Депутаты кубанского парламента единогласно приняли краевой закон, сохраняющий региональные льготы и меры социальной поддержки для граждан предпенсионного возраста.

Как пояснил на сессии председатель комитета ЗСК по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Николай Петропавловский, закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Краснодарского края в части сохранения льгот и социальных гарантий лицам, достигшим возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины)» подготовлен в рамках выполнения поручений президента России. Данные поручения прозвучали в обращении главы государства 29 августа этого года и связаны они с повышением пенсионного возраста граждан в нашей стране.

Изменения внесли сразу в десять краевых законов. Поправками сохраняются права граждан, достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), на ежемесячную денежную выплату и компенсацию расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, на льготное обеспечение протезами, ортопедическими корригирующими изделиями, слуховыми аппаратами. Также в перечень категорий граждан, испытывающих трудности в поиске работы, для которых устанавливается квота, добавляются и лица предпенсионного возраста. Кроме этого, для них сохраняется региональная льгота по транспортному налогу и право на получение бесплатной юридической помощи в рамках действующего законодательства. Изменения предусматривают и право на компенсацию по уплате взноса на капитальный ремонт собственникам жилых помещений в многоквартирном доме, достигшим возраста семидесяти или восьмидесяти лет, в случае, если в составе их семьи проживают неработающие граждане предпенсионного возраста. Новым законом сохраняются и другие льготы и социальные гарантии тем, кому осталось доработать до пенсии несколько лет.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поблагодарил депутатов за принятие данного закона, подчеркнул, что парламентарии выработали единую и верную позицию. По его словам, данный закон нужен, чтобы сделать жизнь людей комфортнее до и после выхода на пенсию. Он поможет кубанцам предпенсионного возраста быть востребованными на рынке труда.

— В бюджете края заложено девять миллиардов рублей на обеспечение льгот и мер социальной поддержки для людей предпенсионного возраста. Эта сумма вполне нам по силам,— подчеркнул губернатор.

Принятие данного закона прокомментировал спикер ЗСК Юрий Бурлачко. Он напомнил, что в ходе обсуждения федерального пенсионного законопроекта в крае были учтены пожелания общественников, представителей органов исполнительной власти, партий и экспертов, было изучено мнение кубанских тосовцев. Депутаты также вели активную работу в округах по разъяснению законопроекта.

— То, что закон своевременный, не вызывает сомнений. Завтра будет поздно, так как в будущем мы уже не сможем сохранить пенсии даже на существующем уровне,— подчеркнул Юрий Бурлачко.

Также спикер ЗСК отметил, что разработка краевого закона, направленного на выполнение поручений президента, велась четырьмя профильными комитетами и многими органами исполнительной власти.

— Уверен, что совместными усилиями мы решим все возникающие проблемы,— сказал спикер ЗСК.

Положения закона будут применяться с 1 января 2019 года.

Контроль и порядок

Прокурор Краснодарского края Сергей Табельский представил законопроект «О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в Краснодарском крае». Правовой документ призван способствовать соблюдению трудовых прав кубанцев (в том числе решению проблемы несвоевременных выплат зарплаты), решению вопросов охраны труда, предотвращению травматизма на производстве. Парламентарии поддержали данный законопроект, внесенный на рассмотрение прокурором края.

Также депутаты ЗСК приняли в первом чтении проект закона об установлении в регионе нового краевого праздника — Дня работников отрасли животноводства. Отмечать его планируется в третью субботу февраля.

На 13-й сессии приняты изменения в краевой закон «О бюджетном процессе в Краснодарском крае». Благодаря принятию изменений бюджеты муниципальных районов и городских округов в 2019 году смогут получить дополнительный доход в сумме более одного миллиарда рублей.

Прирост дохода произойдет за счет увеличения норматива отчислений от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения на пять процентов.

— Изменение нормативов даст заметную добавку местным бюджетам, но надо думать, как ею разумно воспользоваться. Под словом «воспользоваться» я имею в виду не только аккуратное и обоснованное расходование бюджетных средств. Нашим коллегам в муниципалитетах надо также думать о том, как увеличивать налогооблагаемую базу, то есть как стимулировать у себя развитие малого бизнеса, который является основным плательщиком «упрощенки»,— считает Юрий Бурлачко.

Парламентарии в первом чтении внесли изменения в краевой закон «Об основах регулирования земельных отношений». Таким образом краевое законодательство приводится в соответствие с федеральным. Как сказал заместитель председателя ЗСК, глава комитета по вопросам имущественных и земельных отношений Сергей Усенко, ранее внесены изменения в Федеральный закон «О кадастровой деятельности». Они направлены на продление до 1 марта 2020 года срока, в течение которого регионы могут устанавливать предельные максимальные расценки на кадастровые работы.

Также депутаты внесли поправки в краевой закон «Об организации деятельности розничных рынков, ярмарок и агропромышленных выставок-ярмарок на территории Краснодарского края». В новой редакции документа депутаты дают рекомендации отраслевым органам по созданию на розничных рынках, выставках-ярмарках дополнительных торговых мест для реализации продукции.

По мнению председателя ЗСК Юрия Бурлачко, создание дополнительных торговых мест станет подспорьем для тех граждан, у кого образовались излишки продукции со своего дачного участка, сада, огорода, и для тех, кто хочет поддержать семейный бюджет.

Этой нормой будет пользоваться льготная категория граждан — те, кто ведет личное подсобное хозяйство, занимается садоводством, огородничеством и реализует продукцию только растительного производства.

Документ принят единогласно во втором чтении.

Выставка дарит красоту

В стенах Законодательного Собрания края в день, когда депутаты собрались на 13-ю и первую после парламентских каникул сессию, открылась фотовыставка «Уникальная природа Кавказа». Она организована Краснодарским региональным отделением Русского географического общества. Экспозицию осмотрели депутаты кубанского парламента во главе со спикером ЗСК Юрием Бурлачко. Презентацию фотоснимков провел руководитель краевого отделения РГО Иван Чайка, который определил цель проекта как воспитание бережного отношения к окружающей среде и популяризацию уникальных природных особенностей юга страны.

На выставке представлено около ста работ. Фотохудожники запечатлели самые якрие красоты южной природы. В числе авторов фотовыставки победители национальной премии «Хрустальный компас» Александр Белоусов и краевого фотоконкурса «Золотой объектив Кубани» Анатолий Поздняков, путешественник Евгений Маханько, а также секретарь комитета ЗСК по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма Андрей Булдин.

Председатель ЗСК поблагодарил организаторов фотовыставки за просветительскую акцию. Он подчеркнул большую значимость проектов РГО.

— Трудно недооценить работу, которую проводит Русское географическое общество. Очень важно всю эту красоту сохранить для будущих поколений. Надеюсь, что в ходе сотрудничества, которое сложилось между ЗСК и Краснодарским отделением Русского географического общества, появятся законодательные инициативы, направленные на сохранение и приумножение природных богатств Кубани,— сказал Юрий Бурлачко.

Председатель краевого парламента вручил почетные грамоты и благодарственные письма ЗСК активным членам Русского географического общества.

Подготовила Марина ВЛАДИМИРОВА

Фото Николая ШУМАКОВА