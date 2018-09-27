Кубанский политех отметил юбилей

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном столетию Кубанского государственного технологического университета.

Глава региона поздравил с праздником профессорско-преподавательский состав, студентов и выпускников, отметив, что юбилей вуза — большое событие не только для Кубани, но и для всей страны. Именно с КубГТУ началась история высшего образования в Краснодарском крае.

— Как и сто лет назад, политех сегодня задает темп развития научной технической мысли в регионе. Больше 120 тысяч специалистов уже вышло из стен вашего университета. И его диплом всегда был и остается путевкой в успешную жизнь,— акцентировал Вениамин Кондратьев.

Глава региона подчеркнул, что КубГТУ — современный вуз, настоящий наукоград, где созданы все условия для учебы и творчества.

— Именно здесь, в инжиниринговом центре, бизнес-инкубаторах рождается прогресс, который нужен экономике нашего края и страны. Спасибо, что вы можете заглянуть за горизонты, делаете невозможное возможным, реализуете мечты,— сказал Вениамин Кондратьев.

Отдельно он поблагодарил профессорско-преподавательский состав и лично президента университета Владимира Лобанова за большую работу по подготовке высококлассных специалистов.

С юбилеем присутствующих поздравили спикер ЗСК Юрий Бурлачко, заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЮФО Владимир Гурба, член Совета Федерации РФ от края Владимир Бекетов, депутат Государственной Думы Дмитрий Ламейкин.

Юрий Бурлачко подчеркнул, что выпускники КубГТУ — востребованные специалисты на рынке труда как в сфере экономики, так и в политике. Например, из семидесяти депутатов ЗСК пятнадцать учились в технологическом университете.

— Ученые вуза активно участвуют в законотворческом процессе в качестве экспертов, а студенты профильных направлений проходят практику в стенах кубанского парламента,— добавил председатель ЗСК.

Владимир Гурба отметил, что постоянный рост экономики края в немалой степени обеспечивают выпускники политеха, принимая участие в важнейших проектах, касающихся экономической безопасности региона и страны.

— Хочу пожелать всем студентам обрести счастье в профессии, а преподавателям — больше поводов гордиться своими выпускниками. Это главный показатель вашей работы,— сказал заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЮФО.

В ходе мероприятия наградили лучших преподавателей вуза. Светлане Калманович и Анатолию Черных присвоены почетные звания «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации», медали «За выдающийся вклад в развитие Кубани» II степени удостоена Лариса Бадовская. Еще четыре представителя вуза получили медаль «За выдающийся вклад в развитие Кубани» III степени. Кроме того, были вручены благодарности губернатора и почетные грамоты администрации края.