Бюджет под майские указы

Под председательством вице-губернатора Краснодарского края Игоря Галася в Армавире прошло совместное заседание экономического совета и совета по бюджету и налоговой политике Ассоциации «Юг», участие в котором приняли руководители финансовых и экономических служб субъектов Южного федерального округа.

В ходе мероприятия обсудили особенности сбалансированности региональных бюджетов в условиях реализации майского указа президента. По словам вице-губернатора, сейчас завершается формирование проекта краевого бюджета на 2019 год и плановый период до 2021 года. До 1 ноября он будет внесен на рассмотрение в Законодательное Собрание края.

— Разрабатывая документ, мы стараемся максимально скоординировать наши расходы с задачами, закрепленными в майском указе. Но проблема в том, что федеральный центр еще до конца не сформулировал «правила игры» — порядок взаимодействия с регионами в части реализации указа. У нас есть определенные резервы для того, чтоб участвовать в федеральных программах софинансирования, но в то же время неясность позиции федерации в части порядка финансирования проектов создает нам сложности при формировании собственного регионального бюджета,— рассказал Игорь Галась.

В повестку заседания были включены вопросы согласованности документов стратегического планирования различных уровней власти, развития контрактной системы в регионах на примере опыта работы Кубани. С докладами выступили министр экономики Краснодарского края Александр Руппель и руководитель регионального Департамента по регулированию контрактной системы Андрей Миланович.

Завершилось заседание решением организационных вопросов. Так, был выбран новый председатель Совета по бюджету и налоговой политике. На этом посту Ивана Перонко сменил министр финансов края Сергей Максименко. Отметим, что параллельно с проведением заседания советов Ассоциации «Юг» в Армавире прошла трехдневная Спартакиада среди работников экономических и финансовых служб ЮФО. В общекомандном зачете Краснодарский край занял третье место.