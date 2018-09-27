Во имя завтрашнего дня

Итоговое заседание членов жюри краевого конкурса, посвященного 75-летию освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков, состоялось в Министерстве культуры Краснодарского края под председательством главы ведомства региона Виктории Лапиной.

В состав жюри вошли: заместитель министра культуры Краснодарского края Григорий Жуков; начальник отдела профессионального искусства ведомства Игорь Шадюк; художественный руководитель — генеральный директор Краснодарской филармонии имени Г. Ф. Пономаренко, народная артистка России, Герой труда Кубани Вера Пономаренко; заслуженная артистка Кубани Светлана Нашева; поэт, член Союза писателей России, член правления Краснодарского отделения Союза писателей России, помощник настоятеля по культуре Свято-Екатерининского кафедрального собора, лауреат III Международного конкурса детской и юношеской книги имени А. Н. Толстого, заслуженный работник культуры Кубани Любовь Мирошникова; поэт, журналист, член Союза писателей России, член Союза журналистов, лауреат премии администрации Краснодарского края, лауреат премии имени Е. Ф. Степановой Владимир Нестеренко; композитор, председатель Краснодарской краевой организации Союза композиторов России и Калмыкии Владимир Чернявский и заместитель руководителя Краевого учебно-методического центра Ирина Логачева.

Всего на конкурс было подано 58 заявок в двух номинациях: «Дорогами военных лет» и «С надеждой в будущее». На итоговое заседание было отобрано четыре песенных произведения-финалиста.

В результате голосования в номинации «Дорогами военных лет» победителем была признана песня «За Кубань родную», автор произведения — руководитель поэтического клуба «Ключи Предгорья» Дома культуры поселка Мостовской Виктор Венц.

В номинации «С надеждой в будущее» победителем признана песня «Ветераны войны», слова Татьяны Герасимовой, музыка Владимира Сергеева — режиссера массовых праздников районного Дома культуры «Адлер» города Сочи.

Кроме того, по итогам голосования министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина внесла предложение исполнить песню, победившую в конкурсе в номинации «Ветераны войны» на главном краевом празднике, посвященном 75-летию освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков:

— Эту песню мы исполним сводным хором в рамках праздничного концерта, который пройдет 9 октября на территории Военной горки, расположенной в городе Темрюке,— одного из самых крупных в России музеев боевой техники под открытым небом.