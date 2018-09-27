Повысить производительность труда

Руководители промышленных предприятий Краснодарского края приняли участие в семинаре по повышению производительности труда, организованном Региональным центром компетенций в сфере производительности труда, созданным на базе Фонда развития промышленности Краснодарского края.

— В Краснодарском крае утверждена приоритетная программа по повышению производительности труда. Реализация ее будет проводиться до 2025 года. По итогам проведенной работы мы увидим рост в этой сфере не менее чем на тридцать процентов,— отметил руководитель Департамента промышленной политики Краснодарского края Иван Куликов.

— Мероприятие является стартом работы регионального центра как «единого окна» для предприятий в вопросах повышения производительности труда. Он создан для того, чтобы помочь предприятиям Кубани работать эффективнее. Здесь представители бизнеса могут получить консультации и поддержку в рамках краевой программы,— отметил директор регионального Фонда развития промышленности Дмитрий Королев.

К участию в семинаре на тему «Повышение производительности труда как важнейший фактор увеличения прибыли. Развитие без инвестиций» в качестве лекторов были приглашены профессиональные эксперты. Они делились своим опытом по разработке и внедрению на предприятиях программ повышения производительности труда. Кроме того, в рамках обучения были организованы круглые столы, где проводились деловые игры. Участники разобрали производственные процессы индивидуально по каждому из предприятий, подобрали возможность их оптимизации. По итогам мероприятия каждый из них получил сертификат о прохождении обучающего семинара.

Также частью обучающего курса стал экскурсионный выезд участников семинара в Агрохолдинг «Кубань». Предприятие уже активно внедряет программы повышения производительности труда, принципы бережливого производства.