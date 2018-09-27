Такие дела

Адвокат Василий Петрович Шрамченко

Профессиональное образование: высшее юридическое. В 1979 году окончил с отличием Горьковскую высшую школу МВД СССР (Нижегородская академия МВД России). Служил в системе подразделений БХСС, ОБЭП до достижения выслуги лет, получил звание подполковника милиции.

В дальнейшем посвятил себя защите прав и свобод граждан.

Адвокатскую деятельность осуществляет в форме адвокатского кабинета.

Общий юридический стаж работы — сорок лет. Стаж работы в адвокатуре — почти двадцать лет.

В 2006 и 2017 годах награжден медалями Федеральной палаты адвокатов РФ «За заслуги в защите прав и свобод граждан» I и II степеней (золотой и серебряной).

В 2011 году решением Совета Ассоциации адвокатских палат Южного федерального округа награжден Золотой медалью ЮФО «За высокие профессиональные достижения».

В 2006 году награжден Почетной грамотой Федеральной палаты адвокатов РФ.

Доброе имя человека было восстановлено

Это уголовное дело в августе 2004 года вызвало широкий резонанс по всей Кубани. Оно было уникальным по своему составу и фигурантам. Все краевые СМИ печатали материалы, транслировали видеосюжеты, отслеживали события вплоть до окончания процесса. Эта проблема являлась также предметом обсуждения на заседаниях Государственной Думы.

Подзащитный — спикер городской Думы краевого центра, уважаемый и известный в городе человек. Когда в разгар совещания к нему в кабинет нагрянула следственно-оперативная группа в составе восьми человек, присутствующие восприняли это как учения по отработке действий в случае чрезвычайных происшествий. Но всё оказалось по-настоящему. Произошел громкий силовой захват, который обеспечивали две сотни сотрудников милиции, по «дежурному» подозрению в превышении должностных полномочий.

При доказывании незаконности задержания защита задействовала видеоматериалы трех телевизионных компаний, детально зафиксировавших все нюансы этой операции, а также интервью очевидцев.

Стратегия защиты была ориентирована на опровержение существа самого обвинения. Работу адвоката осложняло упорное стремление стороны обвинения любой ценой добиться обвинительного исхода. Не меньшее упорство защиты повлекло многократное рассмотрение судами жалоб на стадии предварительного следствия, четырехкратное рассмотрение уголовного дела по существу в суде первой инстанции, трехкратное возвращение дела прокурору «для устранения препятствий». Дважды жалобы рассматривал Конституционный Суд РФ.

Объем доказательств защиты достиг критической массы. В результате суд так и не вышел на приговор, а уголовное дело ушло в архив как прекращенное за отсутствием состава какого-либо преступления. Прокуратура принесла официальное извинение. А для клиента процесс перешел в плоскость процедуры реабилитации, обращения в Европейский суд по правам человека, который постановил взыскать компенсацию морального вреда с государства и тех СМИ, которые поспешили опорочить честь и достоинство человека.

Так высокопрофессиональными действиями адвоката было восстановлено доброе имя известного человека.

Элина БОРИСОВА