Лучшие в сфере оптовой торговли

В Краснодаре пройдет краевой конкурс «Лучшее предприятие оптовой торговли Краснодарского края 2018 года». Он проводится среди организаций и индивидуальных предпринимателей сферы оптовой торговли, добившихся лучших показателей в своей деятельности.

— Конкурс проводится в целях создания современной рыночной инфраструктуры оптовой торговли, повышения эффективности работы оптовых организаций. Конкурсантов будут оценивать по нескольким критериям, которые характеризуют общее состояние объекта, а также положительную динамику показателей финансово-хозяйственной деятельности,— рассказали в Департаменте потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края.

Подведение итогов конкурса и церемония награждения победителей пройдут в начале декабря в Краснодаре. Желающие побороться за звание лучших в этой сфере должны предоставить в департамент анкету-заявку участника и другие документы, предусмотренные положением, а также фотоматериалы предприятия, которые подтверждают соответствие участника критериям конкурса. Заявки на участие принимаются до 9 ноября 2018 года. Подробную информацию можно получить по телефону 8 (861) 268-21-04.