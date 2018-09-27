АО «Домостроитель»: от выпуска свай до сдачи квартир под ключ

Первого октября отмечает тридцатилетний юбилей АО «Домостроитель» — крупная и динамично развивающаяся компания строительной индустрии, занимающая одно их лидирующих мест в реальном секторе экономики Краснодарского края. Все эти годы «Домостроитель» является бюджетообразующим предприятием города Армавира. Отличительная особенность завода в том, что он занимается не только производством железобетонных изделий, товарных смесей и строительством. Предприятие замыкает на себе весь цикл — от выпуска готового изделия до передачи квартиры покупателю.

ОТ ПРОИЗВОДСТВА ДО ОТДЕЛКИ

О направлениях деятельности «Домостроителя» говорит его название. В настоящее время завод ведет строительство жилых домов, административных зданий и социальных объектов.

За период с 2014 по 2016 год предприятием освоено производство жилых домов крупнопанельного домостроения с различными вариантами планировочных решений, с учетом сейсмичности и теплотехники.

В 2014 году было открыто еще одно направление: производство свай. Кроме того, «Домостроитель» является крупнейшим производителем товарного бетона, который используется при реализации всех крупных проектов в Армавире и за его пределами.

Недавно освоено производство новых видов продукции. Это шпалерные (виноградные) столбики, дорожные и аэродромные плиты, мостовые сваи.

АО «Домостроитель» возглавляет заслуженный строитель Кубани Наталья Викторовна Филоненко — руководитель с большим опытом, умеющий правильно расставлять приоритеты и эффективно управлять производственным процессом. Именно под ее руководством «Домостроитель» развился в компанию индустриального домостроения.

Особое внимание Наталья Викторовна уделяет внедрению в строительную отрасль передовых технологий. Каждый этап производственной деятельности завода связан с новыми конструктивными решениями. Руководство предприятия старается действовать решительно и в опережающем темпе, уделяя большое внимание качеству.

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

Несколько лет назад, благодаря привлечению инвестиций и модернизации оборудования, на заводе освоили выпуск и монтаж современной 135-й сейсмостойкой серии панельного домостроения, имеющей высокий уровень энергоэффективности и теплопроводности. Планировки могут быть от формата smart площадью 27 кв. метров до больших и просторных помещений с высотой потолков 2,7 метра. Такие планировки сегодня востребованы на строительном рынке юга России.

Постоянно расширяется география распространения продукции завода. «Домостроитель» давно вышел за пределы не только Армавира и его окрестностей, но и Краснодарского края. Сегодня железобетонная продукция поставляется также на черноморское побережье, в Ростовскую область и Ставропольский край.

С 2017 года завод начал сотрудничать с Карачаево-Черкесией и Чеченской Республикой. Предприятие участвует в большом проекте по реорганизации Афипского нефтеперерабатывающего завода. В прошлом году этому предприятию были поставлены мостовые сваи на 80 млн рублей.

Предприятиям АПК Краснодарского края и в соседние регионы поставляются шпалерные столбики для интенсивных садов и виноградников.

Но самое масштабное направление деятельности — домостроение. Сегодня предприятие работает не только как строительно-монтажное управление и завод, который выпускает продукцию и выполняет строительные работы. В ряде случаев «Домостроитель» является заказчиком-застройщиком при строительстве объектов. Таким образом, предприятие замыкает на себе весь цикл: от выпуска готового изделия до передачи квартиры покупателю.

Основные работы по возведению жилья ведутся в Ростове-на-Дону. В числе заказчиков завода неоднократно выступали Департамент ЖКХ Краснодарского края и Минобороны РФ. Это говорит о высокой степени доверия и соответствии услуг требованиям государственных стандартов. Более того, «Домостроитель» принимал активное участие в строительстве олимпийского объекта в Сочи — Медиацентра.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

«Домостроитель» — социально ответственное предприятие. В 2014 году ему присвоено почетное звание «Меценат Армавира». Сферы благотворительности: помощь объектам здравоохранения, ремонт детских учреждений, храмов Русской православной церкви. Предприятие принимало участие в проекте городской администрации по возведению стелы «Ангел-хранитель» на въезде в город. А в октябре 2016 года «Домостроитель» подарил квартиру победителю конкурса «Учитель года России» армавирцу Александру Шагалову. Педагог получил однокомнатную квартиру в новом десятиэтажном доме в Северном микрорайоне родного города.

— Нынешний коллектив завода — 290 человек, прошедших проверку на профпригодность и стрессоустойчивость. Это высокопрофессиональная, сплоченная команда, которой по силам очень многое,— говорит Наталья Филоненко. — У нас работает много молодежи. Такова кадровая стратегия предприятия. Но мы очень дорожим и «золотым запасом» — нашими уважаемыми ветеранами производства. Для каждого работника созданы комфортные условия труда и отдыха.

У предприятия много планов на будущее. В этом году завод запускает собственную газовую котельную, что позволит работать без остановок в зимний период. «Домостроитель» планирует увеличить объемы и ассортимент выпускаемой продукции, закрепить и расширить географию сотрудничества. Предприятие идет по пути постоянного улучшения качества выпускаемых изделий, чутко реагируя на потребности рынка.

Петр ГРИГОРЬЕВ