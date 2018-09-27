В финале длительной тяжбы: когда восторжествует справедливость

Позади у супругов Владимира и Ларисы Маеровых более двадцати закрытых уголовных дел и семи судебных разбирательств из-за разногласий с бывшим партнером — С. Ковалевым. Будет ли скорой развязка их весьма непростой истории? В настоящее время появились наконец основания говорить, что да…

О том, как Владимиру Маерову вот уже двенадцатый год не удается от своего бывшего партнера, краснодарского бизнесмена, получить возврат долга, исчисляемого десятками миллионов рублей, мы писали в нашей газете не раз. Эта длинная и запутанная история никак не закончится, но просвет в ней недавно все-таки появился. В конце августа этого года постановлением следователя следственного отдела по Центральному округу города Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю было прекращено уголовное дело, в очередной раз возбужденное в отношении Владимира Маерова и его супруги, как считает их защита, по надуманным основаниям. При этом, рассмотрев материалы дела, следствие пришло к однозначным выводам необоснованности доводов, содержащихся в заявлении о возбуждении уголовного дела, поданном так называемым потерпевшим… Более того, отдельные формулировки в постановлении о прекращении дела вселяют надежду, что все-таки новых очередных возбуждений дел уже не будет…

Судебные тяжбы между Маеровым и Ковалевым длятся с 2007 года. При этом Ковалев должен был уже давно выплатить долг в размере почти 60 миллионов рублей согласно судебному решению Первомайского районного суда города Краснодара от 21.03.2014 (решение устояло в Верховном Суде РФ!) Владимиру Маерову и ООО «Торговый дом „МВБ”», выступившему в суде с самостоятельными требованиями. Но должником были использованы самые, казалось бы, невероятные ухищрения, чтобы уйти от возврата денег. В том числе с его стороны был придуман невыгодный для Владимира Маерова «взаимозачет», утвержденный решением Октябрьского районного суда города Краснодара 26.02.2015, но признанный незаконным Президиумом Краснодарского краевого суда. Пока шли судебные разбирательства о том, можно или нет применять процедуру взаимозачета долга между Маеровым и Ковалевым, исполнительное производство о взыскании с последнего десятков миллионов рублей было приостановлено… А потом вообще потеряно. Не сохранилось почему-то никаких документов, свидетельствующих о том, что оно было когда-то возбуждено… И это выглядит по меньшей мере странно. Хотя на основании решения суда в свое время был выдан исполнительный лист, наложен на имущество Ковалева арест.

Ковалев все эти годы, с того момента, как ему судом было присуждено выплатить немалый долг Маерову, писал многочисленные заявления в правоохранительные органы в отношении Владимира Маерова и его супруги Ларисы. Он утверждал в этих заявлениях, что его оппонентами якобы было совершено преступление — фальсификация документов. Именно тех документов, на основании которых суд принял решение о том, что Ковалев обязан выплатить долг Маерову.

В 2015 году Ковалев подал иск о взаимозачете его и Владимира Маерова долгов и одновременно… заявление о возбуждении уголовного дела в отношении Владимира и Ларисы Маеровых по якобы имеющему место факту фальсификации документов. Хотя ранее — с 2007 по 2015 год (а за это время было вынесены многочисленные постановления о возбуждении уголовных дел и решения судов, вплоть до Верховного Суда РФ, и уже состоялось более пятидесяти судов!) Ковалев ни разу не заявлял о том, что документы сфальсифицированы.

И к чему же привели все эти маневры? К тому, что момент восстановления справедливости, к сожалению, был отложен на годы. Инициирование возбуждения безосновательных уголовных дел в отношении своих оппонентов пока еще никак аукнулось гражданину, которому было это выгодно. Но в настоящее время уже Маеров после долгого терпения подает заявление в правоохранительные органы о возбуждении уголовного дела в отношении Ковалева. Кроме того, конечно же, ему необходимо восстанавливать исполнительное производство по взысканию долга со своего оппонента…

Напомним, что 21 марта 2018 года старшим следователем следственного отдела по Центральному округу города Краснодара Я. Ф. Белым незаконно, как считают адвокаты Маеровых, снова было возбуждено уголовное дело по статьям ч. 1 ст. 303 и ч. 4 ст. 159 УК РФ. Оснований у следствия подозревать супругов Маеровых в совершении этих преступлений не было никаких. Подлинность документов, о которых идет речь в постановлении, подтверждалась во время судебных рассмотрений неоднократно, в том числе десятками свидетельских показаний. Ведь в отгрузке товара из магазинов и складов Владимира Маерова для бизнеса Ковалева принимало участие около пятидесяти человек. И многие из них огромное количество раз давали показания и следователям, и в рамках судебных разбирательств, и в прокуратуре. Марина В. (заведующая магазином), Юлия К. (продавец), Ирина Г. (заведующая магазином), имеющие немалый стаж работы в фирме Маерова, были материально ответственными и непосредственно участвовали в отгрузке товара Ковалеву. Они рассказали журналисту газеты всё то же самое, что повторяли из раза в раз представителям правоохранительных органов в рамках двадцати уголовных разбирательств и семидесяти судебных процессов на протяжении одиннадцати лет.

— Мы сами лично отгружали товар, оплата которого до сих пор не произведена, решение не исполнено. Это длилось приблизительно в течение недели. Задерживались на работе до часу — двух ночи. Машины с товаром шли в Новороссийск, Анапу, Геленджик и другие населенные пункты практически круглосуточно. Всё, как было, мы десятки раз рассказывали и следователям, и судьям. Ни добавить, ни прибавить нам нечего,— как один говорят свидетельницы. — Мы уже устали давать показания. Ведь это длится не один год! Нам приходится отрываться от своих дел, приезжать в Краснодар. Ведь кто-то живет, например, в Адыгее, кто-то — далеко от краевого центра. Со времени тех событий, о которых нас допрашивают, прошло уже одиннадцать лет, а точку в деле поставить всё никак не могут.

При этом аргументы Ковалева почему-то все эти годы находили «отклик» у краснодарских следователей, которые, принимая его доводы, в том числе затягивали процесс следственных проверок в отношении супругов Маеровых. Было принято в общей сложности уже более пятнадцати актов следователями Следственного комитета. Но до последних событий, если честно, происходило топтание на одном месте.

Весной и летом этого года у супругов Маеровых опять проходили обыски: следователи хотели найти документы, которые и так представлялись следствию в 2009 году в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по заявлению Ковалева. Проверка проводилась отделом полиции по Центральному округу г. Краснодара (в целом уголовное дело в отношении Маеровых возбуждали, а потом прекращали за отсутствием состава преступления более десяти раз). Этим документам ранее давалась оценка не только следственными органами, но и Октябрьским районным судом г. Краснодара при вынесении приговора от 17.08.2015. Фактов фальсификации документов выявлено не было.

В своих жалобах в Прокуратуру Краснодарского края В. Б. Маеров и его супруга Л. В. Маерова отмечали, что, хотя на момент проведения проверок 2015 года истек срок давности привлечения к уголовной ответственности, они все равно осуществлялись. За эти три года следствием были получены исчерпывающие данные, что ни Маеровым, ни его супругой не были совершены противоправные действия, в которых их обвиняют. Однако по надуманным жалобам постановление об отказе в возбуждении уголовного дела более пятнадцати раз отменялось и руководством СО по ЦАО г. Краснодара, и Прокуратурой Центрального округа г. Краснодара. И следственные действия начинались заново.

«В очередном постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела от 27.03.2017 г. следователь Калашников С. А. намеренно внес в постановление сведения о том, что Маерова Л. В. призналась, что лично изготовила приказы №6 и №12 и другие документы, достоверно зная, что сведения, изложенные в них, не соответствуют действительности… Между тем следователь Калашников С. А. ни разу ни меня, ни мою супругу не допрашивал, мы его в глаза не видели...» — говорится в одном из заявлений Маеровых в правоохранительные органы. По сей день С. А. Калашников так и не допросил Владимира и Ларису Маеровых. Хотя именно из-за постановления, вынесенного им, отменено решение Верховного Суда РФ. Допрос Маеровых произвел лично уже другой следователь, который вел их дело. Важно было бы получить ответ на вопрос, почему Калашников внес в составленное им постановление сведения, не соответствующие действительности. И именно неверные сведения о том, что якобы Лариса Маерова согласилась на прекращение уголовного разбирательства в отношении нее не по реабилитирующим основаниям, а в связи с истечением срока давности, негативно отразились на исходе ряда судебных разбирательств.

Незаконное постановление было в дальнейшем отменено, но в период, пока оно было действительно, Ковалев подал заявление в Первомайский районный суд г. Краснодара об отмене решения от 21.03.2014. И данное заявление было удовлетворено 7 декабря 2016 года. Между тем, когда судья Мордовина выносила определение о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам заочного решения Первомайского районного суда г. Краснодара от 21.03.2014 в пользу Ковалева, незаконное постановление следователя, на которое она сослалась, уже было отменено 21.11.2016 исполняющим обязанности прокурора Центрального округа г. Краснодара С. В. Семенютой! Между тем неправосудное решение позволило Ковалеву в очередной раз уйти от оплаты товара на сумму почти шестьдесят миллионов рублей!

Следователем Калашниковым, исправляющим собственные недочеты, было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению о фальсификации доказательств по гражданскому делу В. Б. Маеровым. В нем говорится наконец об отсутствии состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 303 УК РФ, в действиях Л. В. Маеровой и В. Б. Маерова.

Двадцать первого марта 2018 года уголовное дело было в очередной раз возбуждено. Казалось бы, бесконечная история не будет иметь финала: опять допросы, обыски… На Маеровых оказывалось сильное давление. Тем не менее 21 августа 2018 года следователь следственного отдела по Центральному округу города Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю С. С. Мандрыка вынес постановление о прекращении уголовного дела. В нем, в частности, говорится: «Факт отгрузки и принятия товаров Ковалевым А. М. подтвержден показаниями Маерова В. Б., Маеровой Л. В., Короткой Н. Г., Воробьевой М. А., Герасимовой И. И., Ю. А. Карпуниной, а также докладной запиской от 01.11.2007… Вместе с тем, анализируя материалы уголовного дела, следует сделать вывод о том, что доводы и показания Ковалева А. М. ничем, кроме него самого, не подтверждаются и идут вразрез с показаниями всех допрошенных в ходе расследования уголовного дела лиц и объективно опровергаются обращением Ковалева А. М. в суд с иском 26.02.2015 о признании обязательств исполненными и прекращении исполнительного производства путем взаимозачета обязательств…» Следователь делает вывод, что уголовное дело в отношении Владимира и Ларисы Маеровых должно быть прекращено в связи с отсутствием в их деянии состава преступления!

Как говорит Владимир Маеров, инициирование возбуждения против него новых и новых уголовных дел — это попытки создать условия для безнаказанности хищения товара, отменить решение Верховного Суда РФ. После того, как несколько лет назад суд постановил взыскать с Ковалева деньги и было возбуждено исполнительное производство, денежные средства в пользу Маерова и Торгового дома «МВБ» так и не были истребованы. Лариса Маерова обращалась в Прокуратуру Краснодарского края по поводу незаконных действий судебного пристава, который не выполнял решение суда. Но толку от этого не было никакого.

В ответе на ее обращение начальник Управления по надзору за следствием, дознанием и ОРД Прокуратуры Краснодарского края сообщила, что «указанное исполнительное производство к проверке не предъявлено, в архиве отдела судебных приставов по Центральному округу г. Краснодара отсутствует. Отобрать объяснения у судебного пристава-исполнителя, вынесшего постановление о прекращении, Охрименко А. С. не представляется возможным в связи с его увольнением со службы…». Как говорит Владимир Маеров, уволившийся со службы судебный пристав смог снять с собственности Ковалева все наложенные аресты… А затем дело и вовсе было потеряно. Ну и о каком исполнении служебных обязанностей и исполнении буквы закона в данном случае можно вести речь?

История судебных тяжб Маеровых тянется уже практически дюжину лет. Трудно сосчитать, сколько времени потрачено ими на присутствие в судах, в стенах следственных органов и прокуратуры! А сколько сил, энергии, здоровья! Ведь в отношении Владимира и Ларисы Маеровых уголовные дела возбуждались более двадцати раз (и потом прекращались за отсутствием состава преступления), состоялось более семидесяти заседаний в суде по их тяжбе с Ковалевым.

Но вот теперь, кажется, уже виден свет в конце тоннеля. Забрезжил здравый смысл. Но, чтобы возобладал закон, еще предстоит сделать немалое. В том числе виновные должны ответить за то, что преступили черту, что творили беспредел. Тянущееся в течение многих лет беззаконие все-таки должно завершиться! Супруги Маеровы надеются, что самые большие их трудности уже позади и не будет бесконечного повторения ситуации, когда без всяких оснований против них открывались уголовные дела. Справедливость наконец восторжествует!

Стоит сказать, что, насколько нам известно, в настоящее время масштабное дело Маеровых (все его подробности и изменения) находится на контроле прокуратуры края. Так что можно надеяться в том числе и на справедливое, всестороннее, объективное возбуждение и расследование уголовного дела в отношении Ковалева (заявление о возбуждении дела по фактам фальсификации доказательств по гражданскому делу и мошеннических действий написано Ларисой Маеровой). И что возобновленные после стольких лет обыски и допросы Маеровых больше не повторятся.

Марина ВЕТРОВА

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