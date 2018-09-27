Сделать мир детей более ярким и красочным!

В Горячем Ключе прошла благотворительная акция в помощь онко- и гемобольным детям, организованная инициативной группой «Делай Добро» совместно с профсоюзным комитетом Предгорного почтамта (сбор средств).

Более сотни неравнодушных к чужой беде жителей города собралось в парке культуры и отдыха имени 30-летия Победы. Каждый посетитель парка, заглянувший к организаторам акции на огонек, мог внести свою посильную лепту в помощь больных детей, получив в подарок белый воздушный шарик.

Нужно отметить, что подобные благотворительные акции проводятся с завидной регулярностью — примерно раз в три месяца. Добровольные организаторы сами разрабатывают сценарии праздника, приглашают аниматоров, а также проводят закупку памятных подарков.

Собранные средства с проведенной акции были направлены для устройства праздника больным детям отделения онкологии и гематологии Детской краевой клинической больницы города Краснодара. Для маленьких обитателей больницы, которые проходят здесь лечение, уже закуплены подарки и подготовлено очередное мероприятие с насыщенной программой. Цель акции — постараться сделать мир этих детей более ярким и красочным, украсить их лица улыбкой и смехом.