Кубанец расплатился по налогам сплит-системой

В Каневском районе Краснодарского края судебные приставы совершили совместный выход с работниками налоговой инспекции по адресам проживания граждан-должников. Государственные служащие прошлись по 23 зарегистрированным адресам проживания неплательщиков налогов. В 15 домах выяснилось, что фактически должники там не проживают, о чем были составлены соответствующие акты совершения исполнительных действий.

Еще в семи случаях было установлено, что адреса проживания действующие, однако на момент визита приставов и налоговиков самих должников дома не оказалось. Всем указанным гражданам были оставлены извещения о явке на прием к судебному приставу-исполнителю. Результативным оказался выход по месту жительства гражданина Г., задолжавшего налогов на общую сумму более 12,5 тысячи рублей. Поскольку добровольно оплачивать накопленную задолженность мужчина отказался, судебные приставы наложили арест на его имущество. В акт описи, в частности, попали сплит-система, мобильный телефон и плазменный телевизор. Если в установленный законом срок кубанец не погасит долги по налогам, арестованное имущество будет изъято и передано на реализацию.