ОНФ на Кубани предлагает разработать комплексную программу весогабаритного контроля грузового автотранспорта

В рамках проекта Общероссийского народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» эксперты ОНФ провели акцию «Сохраним дороги Кубани!» по профилактике нарушений при перевозке тяжеловесных грузов. Целью мероприятия явилось привлечение внимания общественности к проблемам качества и безопасности автомобильных дорог на Кубани и административное наказание лиц, нарушающих нормы действующего законодательства.

Эксперты Народного фронта совместно с представителями министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, МУГАДН по Краснодарскому краю и Республике Адыгея, Управления ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю, ГКУ КК «Краснодаравтодор» и представителями администрации Усть-Лабинского района проверили, как работает стационарный пост весового контроля № 2 на автодороге Краснодар – Усть-Лабинск.

Главной задачей мероприятия являлась работа, направленная на пресечение и профилактику нарушений правил перевозки тяжеловесных грузов автомобильным транспортом. По данным пресс-службы краевого управления ГИБДД, в межсезонье, движение по дорогам Краснодарского края составляет более 20 тыс. автомобилей в сутки, а интенсивность движения к черноморскому побережью в летний период – 80 тыс. автомобилей в сутки. В целях дополнительного заработка недобросовестные перевозчики превышают допустимую массу транспортных средств, тем самым разрушая дорожную сеть Кубани.

В соответствии со статьями 12.21.1 и 12.21.6 КоАП РФ превышение допустимой массы автотранспорта физическими, должностными или юридическими лицами, влечет наложение административного штрафа в размере до 500 тыс. руб. в соответствии с категорией нарушения. Только за двухчасовой период акции были выявлены 18 правонарушений. Из них 15 материалов по превышению весогабаритного параметра, 3 материала по международным перевозкам, в части нарушения режима труда и отдыха водителя, в соответствии с показанием тахографа. В общей сложности, выписаны штрафы на 114 тыс. руб., причём наказание грозит не только грузоотправителю, но и водителю.

«Данные мероприятия (рейды) способствуют привлечению внимания не только общественников, но и органов исполнительной власти. Водители грузового автотранспорта обязаны соблюдать правила перевозки грузов, не превышая тоннаж. А если нарушил - плати!» - подвёл итоги координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Краснодарском крае Александр Балицкий.

«По результатам акции эксперты ОНФ предложили провести круглый стол с привлечением надзорных органов, представителями законодательной и исполнительной власти и общественниками, на котором выработают комплексную программу контроля грузового автотранспорта и методику осуществления надзора за перевозками тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Кубани, а также механизм взыскания ущерба, причиненного тяжеловесными транспортными средствами. Данные предложения будут направлены в администрацию Краснодарского края» - отметил руководитель регионального исполкома ОНФ в Краснодарском крае Сергей Костылев.