В Краснодаре возбуждено уголовное дело в отношении жителя края за применение насилия к сотруднику правоохранительных органов

Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

По версии следствия, 20 сентября 2018 года сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия на реке Кубань (Краснодарский край), выявили нарушителя, который осуществлял незаконный вылов водных биологических ресурсов с помощью запрещенных орудий улова. С целью пресечения незаконных действий сотрудники полиции предложили мужчине проследовать с ними в дежурную часть Темрюкского ЛПП Анапского ЛО МВД России на транспорте для дальнейшего разбирательства. Там, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не желая быть привлеченным к ответственности, умышленно ударил ногой и порвал форменную рубашку одному из представителей власти, а затем ударил второго правоохранителя по руке, одновременно наступив ему на ногу, причинив тем самым последнему физическую боль и повреждения в виде закрытого перелома пальца кисти, что квалифицируется как причинение средней тяжести вреда здоровью.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.