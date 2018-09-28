Христианская вера — вера сильных людей

На Кубани с визитом побывал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В Краснодаре он освятил место под строительство нового храма. В торжественной церемонии закладки камня приняли участие полномочный представитель Президента РФ в ЮФО Владимир Устинов и глава администрации (губернатор) Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Храм в честь святых равноапостольных Мефодия и Кирилла будет воздвигнут рядом с главным корпусом Кубанского государственного университета.

Патриарх отметил историческую значимость этого события, напомнив, что одно из своих первых просветительских путешествий Кирилл и Мефодий совершили в сегодняшние южные регионы России — на Кубань и в Крым.

— Они переложили на письменный язык Священное Писание, на этом духовном фундаменте развивалась наука и история России. Как хорошо, что в XXI веке на Кубани мы возвращаемся к своим истокам. Надеюсь, что люди здесь обретут опыт молитвы. Опыт реального сопереживания присутствия бога в своей жизни. Тогда ваша духовность станет сильней, вы будете выполнять те задачи, которые ставит перед вами жизнь,— обратился к присутствующим глава РПЦ.

Ректор университета Михаил Астапов от имени преподавателей и студентов выразил слова благодарности Патриарху Московскому и всея Руси.

— Надеюсь, что общими усилиями через два года, когда университету исполнится сто лет, мы воздвигнем храм,— отметил Михаил Астапов.

Он передал предстоятелю Русской православной церкви икону святого князя Александра Невского, написанную студентами.

Затем патриарх и Вениамин Кондратьев приняли участие в посадке дерева в память об освящении закладного камня.

Кирилло-Мефодиевский храм в честь родоначальников славянской письменности будет выполнен в древнерусском стиле. Уже сейчас на этом месте проводятся службы под руководством будущего настоятеля Павла Романенко.

Во время своего визита на Кубань Патриарх Московский и всея Руси Кирилл побывал и в Ейске, где возглавил всенощное бдение в кафедральном соборе святителя Николая Чудотворца.

В богослужении накануне праздника Воздвижения Креста Господня также приняли участие полномочный представитель Президента РФ в ЮФО Владимир Устинов, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, спикер кубанского парламента Юрий Бурлачко, вице-губернаторы. Всего в храм прибыло более пяти тысяч прихожан со всего края.

Патриарх поздравил собравшихся с наступающим праздником Воздвижения Животворящего Креста, отметив его ценность для верующих.

— Этот день учит правильному отношению к житейским проблемам, выходить из трудностей с новыми силами, с новым душевным состоянием победителя, достойно прошедшим через испытания. Христианская вера — это вера сильных людей. Мы сильны тем, чему научены самим Господом,— сказал глава РПЦ.

Также он вручил епископу Ейскому и Тимашевскому Герману орден преподобного Серафима Саровского III степени, а собору святителя Николая Чудотворца — образ Владимировской иконы Божией Матери.

Свято-Никольский кафедральный собор получил название в честь покровителя всех моряков и рыбаков. В 1890 году на его месте стояла Пантелеймоновская церковь, впоследствии разрушенная.

В 1959 году здесь построили новое монументальное здание с колоннами, где разместился кинотеатр «Октябрь». С 1996 по 1998 год по просьбам и при участии местных прихожан здание было реконструировано для храма.

Подготовила Марина ГЛЕБОВА

Фото Николая ШУМАКОВА