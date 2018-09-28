Кубань привлекательна для инвестиций

В Краснодаре состоялась пленарная дискуссия «25 лет успеха. Иностранные инвестиции в Краснодарском крае», участие в которой приняли представители краевой власти и зарубежных компаний, работающих на Кубани. Были обсуждены перспективы развития инвестиционной привлекательности нашего региона.

Дружеские рукопожатия

— Двадцать пять лет исполнилось с того дня, когда краевая власть и иностранные инвесторы протянули друг другу руки, и первое рукопожатие было успешным, дружеским,— подчеркнул глава администрации (губернатор) Краснодарского края Вениамин Кондратьев. — Затем последовали дальнейшие партнерские конструктивные отношения, и сегодня количество иностранных инвесторов в регионе заметно возросло.

Первые партнерские отношения были заключены с компанией «Филип Моррис», и, несмотря на то, что жители региона по-разному относятся к курению и табаку, это по-прежнему наш надежный и проверенный партнер, и я надеюсь, что такие отношения не изменятся.

Вслед за компанией «Филип Моррис» были налажены партнерские отношения с компаниями «Кнауф», «Нестле», «Клаас» и многими другими зарубежными компаниями. Для нас принципиально важно, что, когда нам протянули руку, рукопожатие произошло и теперь наши руки не разжать. Мы не бросили друг друга и всегда максимально внимательно относились и относимся к иностранным гостям. Это делали мои коллеги до меня, делаю это и я в интересах развития края.

Очень важна конкуренция, от чего зависит развитие региона, его экономическая потенция и улучшение качества жизни жителей. Если не будет конкуренции, то мы даже не остановимся, а откатимся назад в своем социально-экономическом развитии. Думаю, что сегодня мы двигаемся в правильном направлении, создавая максимально комфортные условия для инвесторов со всего мира, которые участвуют в развитии Кубани.

Восемнадцать миллиардов долларов США — так выглядит портфель инвестиций, который за 25 лет внесен в экономику Краснодарского края. Это большая сумма.

Благодарен зарубежным партнерам за смелость, потому что, невзирая на какую-либо неопределенность и многие другие причины, они рискнули со своими инвестициями зайти в Краснодарский край. Зашли — и я уверен, не проиграют, а даже выиграют от этого по сравнению со своими зарубежными партнерами.

В условиях санкций каждый в России старается максимально модернизировать те или иные отрасли экономики, привлечь инвесторов, чтобы успешно занять ниши, которые освобождаются. У иностранных брендов, работающих на Кубани, открыта прямая дорога на российский рынок, и время доказало правильность шагов зарубежных инвесторов. Реализовано немало проектов, и уверен, что будет еще больше.

Мы вместе с партнерами развиваем экономику Краснодарского края, создавая будущее. Бизнес должен быть вне политики и не зависеть от политиков. Поэтому необходимо находить взаимопонимание и поддержку, заниматься вместе развитием бизнеса.

Благодаря иностранным компаниям, которые успешно работают на Кубани, регион является очень привлекательным на юге России и в целом в нашей стране. Краснодарский край устойчив в своей инвестиционной привлекательности. Всем иностранным инвесторам комфортно вести свой бизнес в Краснодарском крае, и они уверенно смотрят в будущее. Администрация региона, главы муниципальных образований гарантируют неприкосновенность бизнеса, его развитие и сохранность вложенных в дело финансовых средств. У нас отличное прошлое, но не менее отличное настоящее и будущее.

Шаги сотрудничества

К сказанному главой края добавлю, что в настоящее время в Краснодарском крае уже создано и работает порядка трехсот предприятий с участием иностранного капитала из более чем тридцати стран.

Кубань является одним из ключевых российских регионов, где активно развивается деятельность иностранных инвесторов. По итогам прошлого года объем иностранных вложений составил свыше 1,7 миллиарда долларов США, что в 1,3 раза выше, чем в 2016-м. По этому показателю регион стабильно находится на первом месте среди субъектов Южного федерального округа.

Несмотря на весьма неблагополучную внешнеполитическую ситуацию, минувший год стал рекордным для Краснодарского края по числу визитов официальных и бизнес-делегаций из других стран. В общей сложности в 2017-м край посетила 31 зарубежная делегация, в том числе представители Бельгии, Турции, Словакии, Испании, Китая, Германии, Италии, Японии. Стороны обсудили текущее состояние и перспективные планы развития взаимовыгодного сотрудничества в инвестиционной, деловой и других сферах.

По итогам первого полугодия этого года в экономику Краснодарского края вложено 169,1 миллиарда рублей инвестиций в основной капитал с темпом роста 106,9 процента к уровню первого полугодия прошлого года. Эти результаты свидетельствуют о положительной инвестиционной динамике, но основной объем инвестиций ожидается в третьем и четвертом кварталах.

Наибольшая инвестиционная активность по итогам первого полугодия этого года зафиксирована в таких видах экономической деятельности, как транспортировка и хранение (50,7 млрд руб.), обрабатывающие производства (34,1 млрд руб.), развитие сельского хозяйства (10,5 млрд руб.), обеспечение электроэнергией, газом и паром (7,1 млрд руб.), оптовая и розничная торговля (6,1 млрд руб.), деятельность в области информации и связи (3,6 млрд руб.).

Обоснованная привлекательность

Что касается приоритетных отраслей экономики для привлечения инвестиций, то это сельское хозяйство, пищевая и перерабатывающая промышленность, санаторно-курортный и туристический комплекс, обрабатывающие производства, в том числе машиностроение, приборостроение, металлообработка, производство строительных материалов, деревообрабатывающая, легкая и нефтегазовая промышленность, а также информационно-коммуникационные технологии.

Как считает заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края Василий Швец, западный менеджмент тщательно анализирует информацию о регионе размещения своего предприятия. Сосредоточение иностранных компаний на Кубани — это еще одно доказательство того, что краевая власть создает привлекательный инвестиционный климат. В регионе есть ресурсы для обеспечения бизнес-процессов, и край отвечает современным западным стандартам ведения бизнеса.

По словам председателя Законодательного Собрания Краснодарского края Юрия Бурлачко, на протяжении многих лет Кубань входит в число инвестиционных лидеров не только Южного федерального округа, но и всей страны. Перспективы ведения бизнеса в крае привлекли внимание инвесторов сразу же, как только появились политические возможности и правовые основания для работы в России. А основополагающим региональным нормативным актом, обеспечивающим равную защиту прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной деятельности является Закон Краснодарского края «О стимулировании инвестиционной деятельности».

— В регионе создана эффективная модель инвестиционного законодательства, разработана широкая линейка поддержки инвесторов, действует система сопровождения проектов,— сказал Юрий Бурлачко.

Стремление вперед

Еще один из участников мероприятия, приуроченного к 25-летию иностранных инвестиций в Краснодарском крае,— вице-губернатор края Василий Швец сказал:

— Мы живем в комфортном, солнечном крае, который динамично развивается. Зарубежные инвесторы, предприятия с иностранным капиталом — наши региональные партнеры. Нам есть к чему стремиться, и если ничего не улучшать, то невозможно идти вперед и дальше развиваться. В том числе и компаниям, работающим на территории Краснодарского края. Компаниям, где работают активные, инициативные, амбициозные специалисты, помогающие развивать экономический потенциал Кубани.

В ходе пленарной дискуссии, приуроченной к знаменательной дате присутствия иностранных инвестиций в регионе, состоялось вручение почетных грамот администрации Краснодарского края, а также благодарственных писем главы администрации (губернатора) Краснодарского края.

С 1993 по 2017 год иностранные инвесторы реализовали свыше пятидесяти инвестиционных проектов в стратегически важных отраслях реального сектора экономики региона, и именно на Кубани более десяти лет назад был создан Южный региональный комитет Ассоциации европейского бизнеса. Первый в стране, членами которого на сегодняшний день являются уже 44 иностранные компании, работающие на юге России. Члены комитета принимают активное участие в ключевых событиях, форумах и выставках, проводимых в Краснодарском крае и за его пределами.

Как подчеркивает глава администрации (губернатор) Краснодарского края Вениамин Кондратьев, «сегодня наш регион входит в число наиболее привлекательных для инвестиций субъектов Российской Федерации. Каждый год в нашем крае успешно реализуются десятки новых инвестиционных проектов, проходят важные деловые и культурные события международного уровня... Краснодарский край — это не только красивая природа и комфортный климат, но и среда прогрессивно мыслящих и экономически активных людей».

Михаил МУСАЕВ