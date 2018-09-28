Главное — предупредить

В Краснодаре под руководством первого вице-губернатора Андрея Алексеенко состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и противопожарной безопасности на территории региона.

В мероприятии приняли участие главы профильных министерств и ведомств региона, муниципальных образований Краснодарского края, руководители подразделений федеральных служб.

Андрей Алексеенко подчеркнул, что в области пожарной безопасности главам муниципалитетов были поставлены конкретные задачи, в том числе решение вопроса со своевременным реагированием на ЧС. По мнению первого заместителя главы региона, среди основных проблем слабый контроль ответственных должностных лиц, а также недостаточная информированность населения о том, как действовать в подобных ситуациях.

— Количество лесных пожаров в крае не уменьшается. Недостаточный уровень коммуникаций среди ведомств или не срабатывает вовремя система оповещения о возгорании? — обратился к присутствующим Андрей Алексеенко. — Подчеркну: ни один муниципалитет не застрахован от подобных ситуаций.

Как сообщил в свою очередь заместитель начальника Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Андрей Зимонин, во многих муниципальных образованиях система оповещения о возгорании недостаточно налажена. Сейчас ситуацию контролируют созданные мобильные патрули, а также добровольная пожарная охрана, которая проводит мониторинг случаев выжигания сухой растительности на землях сельскохозяйственного назначения.

Первый вице-губернатор поручил краевому Министерству ГО и ЧС организовать во всех муниципалитетах противопожарные учения, а затем провести аналитическую работу с конкретными предложениями по каждому муниципалитету, в котором будут зафиксированы проблемные ситуации.

Кроме того, в ходе встречи руководству и сотрудникам спасательных служб были вручены грамоты и благодарности губернатора за участие в подготовке и проведении ЧМ-2018.