Связующее звено

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края и крайизбирком заключили соглашение о проведении школьных выборов. В этом году голосование пройдет 15 октября. Подростки будут выбирать президентов школ и состав ученических советов.

Ежегодно под эгидой Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края во всех школах проводятся выборы лидеров и коллективных органов ученического самоуправления. Они максимально приближены к модели реальных выборов. Для консультаций привлекаются муниципальные и территориальные избирательные комиссии.

Накануне в Краснодаре провели встречу глава крайизбиркома Алексей Черненко и замминистра образования Евгений Бардиж. На ней обсуждались вопросы взаимодействия избирательных комиссий и управлений образования в муниципалитетах. Стороны также решили, что начиная с этого года голосование в школах будет проводиться во второй понедельник октября.

— С целью более эффективного проведения выборов подписано соглашение. В рамках документа избирательные комиссии края окажут организационно-методическую помощь специалистам образования при проведении мероприятий в школах,— сообщили в крайизбиркоме.

В свою очередь в министерстве отметили, что ученическое самоуправление является связующим звеном между школьниками и администрацией учебного заведения. Его лидеры не только представляют интересы ребят, но и организуют их досуг. Система школьного самоуправления способствует социализации детей. На выборах ребята учатся принимать самостоятельные решения, пробуют себя в роли лидера. Избираться и голосовать могут учащиеся пятого класса и старше.

— В эти дни в общеобразовательных организациях проходит агитационная кампания: кандидаты доказывают, почему именно они лучше всего смогут организовать работу, демонстрируют свои ораторские, управленческие способности и другие таланты,— добавили в ведомстве.

На страницах сетевого издания «Вестник избирательной комиссии Краснодарского края» можно будет узнать о ходе выборов.

Минобрнауки края и крайизбирком сотрудничают в течение многих лет в рамках реализации общих обучающих проектов и мероприятий, направленных на повышение правовой культуры молодых кубанцев. Результатом совместной работы стало активное вовлечение молодежи в волонтерскую работу на избирательных участках в ходе выборов.