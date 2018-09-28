Знаковое событие в мире единоборств

Первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко провел заседание оргкомитета по подготовке к турниру по тайскому боксу, который пройдет с 10 по 13 октября в Краснодаре.

Спортивные соревнования по тайскому боксу «Кубок Кавказа» являются отборочным этапом на чемпионат России — он состоится в марте 2019 года в Перми.

По словам Андрея Алексеенко, участие в «Кубке Кавказа» подтвердили сборные из шестнадцати регионов России. Общее число спортсменов — более трехсот человек.

— Без преувеличения этот турнир можно считать одним из главных российских событий в сфере спортивных единоборств,— сказал первый вице-губернатор. — «Кубок Кавказа» должен упрочить позиции бойцов Краснодарского края и дать мощный импульс к дальнейшему развитию этого вида спорта на Кубани.

Кроме того, подчеркнул первый заместитель главы региона, этот турнир имеет важное патриотическое значение, так как посвящен 75-й годовщине битвы за Кавказ.

Федерация тайского бокса Краснодарского края является одной из сильнейших в России. На первенстве мира, которое проходило в Бангкоке в августе, спортсмены Краснодарского края в составе сборной команды России завоевали четыре золотые, две серебряные и одну бронзовую медаль.

«Кубок Кавказа» является крупнейшим спортивным мероприятием в Южном федеральном округе по тайскому боксу в 2018 году.