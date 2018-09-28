Кубань повышает конкурентоспособность

Заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края Игорь Галась принял участие в расширенной коллегии Федеральной антимонопольной службы в Сочи.

Международная конференция «Конкурентная политика: ставка на эффективность» состоялась в рамках Недели конкуренции в России. Мероприятие провел руководитель ФАС России Игорь Артемьев.

Заместитель главы края Игорь Галась от имени губернатора приветствовал участников конференции, подчеркнув, что для региона очень важно быть площадкой для такого масштабного мероприятия.

— В конце прошлого года президентом был утвержден Национальный план развития конкуренции. Сейчас вырабатываются «правила игры», подходы, которые будут способствовать его реализации,— заявил Игорь Галась. — У нас есть четкое понимание, что в основе развития экономики повышение производительности труда и развитие конкуренции. Работая над этими проблемами, улучшая показатели, мы повышаем конкурентоспособность и региона в целом, и кубанских производителей.

По его словам, большинство отраслей экономики Кубани уже демонстрирует положительную динамику, а сельское хозяйство, транспортировка и хранение, розничная торговля, общественное питание, платное обслуживание населения — с опережением прошлогодних темпов роста.

Как акцентировал Игорь Галась, дальнейшее развитие конкуренции нашло отражение и в новой Стратегии Краснодарского края до 2030 года. Он поблагодарил Игоря Артемьева и его команду, отметив, что в рамках реализации Национального плана развития конкуренции в регионе сотрудничество стало более предметным.

— В Краснодаре в июле состоялось заседание Совета по содействию развитию конкуренции с участием заместителя руководителя ФАС России Виталия Королева, на котором было подписано Соглашение о взаимодействии. Мы рассчитываем, что работа в рамках соглашения принесет в дальнейшем ощутимый результат,— резюмировал вице-губернатор.

Игорь Артемьев рассказал о реализации конкурентной политики в субъектах РФ. Игорь Артемьев напомнил, что в апреле этого года состоялся Госсовет по вопросам развития конкуренции в регионах, по итогам которого главам территорий даны конкретные поручения.

— Субъекты определили для себя ключевые показатели для развития конкуренции в 41 отрасли экономики. Уверен, скоро они покажут значительный рост,— отметил руководитель ФАС.