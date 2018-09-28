Ремонт дорог выполнен на должном уровне

В краевом центре прошло публичное обсуждение выполнения программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Краснодарской агломерации Минтранса РФ в 2018 году на территории столицы Кубани.

В мероприятии приняли участие заместитель начальника отдела Министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Сергей Чижиков, директор МКУ «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта» Евгений Романов, член регионального штаба ОНФ, координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Краснодарском крае Александр Балицкий, представители общественности, актива территориальных органов общественного самоуправления, квартальных комитетов, общественных организаций.

— Приоритет в текущем году отдан дорогам с движением общественного транспорта и тем участкам улиц, которые требуют текущего, а не капитального ремонта. При этом отремонтированы участки не только в центральной части краевого центра, но и в пригородных населенных пунктах: станице Старокорсунской, поселках Знаменский, Индустриальный, Лазурный, Прогресс. Обновлены Офицерский и Тихорецкий путепроводы. Выполнены преимущественно некапиталоемкие работы по содержанию, обустройству и ремонту дорожной сети,— сказал директор Департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Владимир Архипов.

Ежегодный объем финансирования, предусмотренный программой с 2017 по 2025 год, составляет два миллиарда рублей, из которых один миллиард выделяется из федерального бюджета, девятьсот миллионов — из краевого, сто миллионов — из местного бюджета.

В настоящее время работы выполнены на сумму более 1,6 миллиарда рублей. На эти средства в кубанской столице полностью завершен ремонт 46 участков улиц, в стадии окончания находится еще 19 участков, готовность запланированных работ на этих объектах превышает восемьдесят процентов. В октябре будет также выполнен ремонт 65-го участка дороги по ул. 1 Мая протяженностью 8,8 километра.

Владимир Архипов также отметил, что контроль за производством работ осуществляется специалистами МКУ «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта», самими краснодарцами. Жалобы, поступавшие на некачественное выполнение ремонта, а также предложения по организации дополнительных съездов к частным домовладениям, замечания по организации дорожного движения были приняты во внимание.

Александр Балицкий, координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Краснодарском крае, сказал, что ремонт дорог в 2018 году выполнен на должном уровне. Активисты Общероссийского народного фронта продолжают мониторинг качества проведенных работ. Все замечания, поступившие от граждан, будут также учитываться в ходе ремонта в последующие годы.

— Особое внимание уделим тому, чтобы по вновь отремонтированным дорогам не проезжали большегрузные автомобили. Работу в рамках БКД в 2018 году предлагаю считать удовлетворительной,— сказал Александр Балицкий.

В ходе встречи поступил вопрос о необходимости ремонта улиц, примыкающих к тем, которые вошли в федеральную программу. Заместитель директора городского Департамента транспорта и дорожного хозяйства Сергей Шевченко рассказал, что при утверждении программы на 2019 год пожелания горожан по ремонту тех или иных участков улиц будут учтены.

По оценке краевого Минтранса, при изучении состояния дорожно-транспортной сети Краснодара было выявлено, что только 39 процентов дорог в 2016 году соответствовало нормативным требованиям. Благодаря произведенному в 2017 и 2018 годах ремонту к удовлетворительному состоянию приведено 56 процентов дорожной сети. К концу 2025 года эта цифра должна составить не менее 85 процентов.

Также жителей интересовало, кто будет осуществлять контроль качества произведенных работ и проводить гарантийный ремонт. По информации директора МКУ «Центра мониторинга дорожного движения и транспорта» Евгения Романова, гарантия на выполненные работы составляет от одного года (дорожная разметка) до шести лет (основание дорожной одежды). Контроль за состоянием дорог осуществляют специалисты Центра мониторинга дорожного движения и транспорта и окружных администраций. Устраняет поступившие замечания соответствующая подрядная организация, выполнявшая ремонт.