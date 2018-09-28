Крепнут побратимские связи

Глава краевого центра Евгений Первышов и председатель городской Думы Вера Галушко провели официальный прием иностранных делегаций, приехавших на День города Краснодара.

— Я искренне рад приветствовать всех в праздничный день. Кубанская столица отмечает 225-й юбилей. Мы рады, что такое большое количество иностранных гостей приехало к нам на праздник из разных частей света: Европы, Азии и Америки. Это Карлсруэ (Германия), Харбин (Китай), Бургас (Болгария), Нанси (Франция), Вельс (Австрия), Таллахасси (США),— сказал Евгений Первышов.

Глава Краснодара также отметил, что сотрудничество со многими городами — побратимами и партнерами Краснодара развивается в разных сферах и областях: культуре, образовании, спорте, укрепляются деловые контакты. По словам Веры Галушко, мы рады, что количество друзей растет. Наш город развивается, и приятно, что гости это всегда замечают.

Мэр Харбина Сунь Чжэ отметил, что десятилетнее сотрудничество городов-побратимов сейчас выходит на новый уровень. Делегацию города-побратима Карлсруэ (ФРГ) в этом году возглавил депутат городского совета Карлсруэ Тильманн Пфаннкух, который передал поздравления краснодарцам от обер-бургомистра Карлсруэ доктора Франка Ментрупа и пожелал им всего самого наилучшего.

Вице-мэр французского города Нанси Жан-Мишель Берлемон подчеркнул, что в октябре в Краснодаре состоится подписание трехстороннего договора между Нанси, Карлсруэ и кубанской столицей, и это даст новый импульс к развитию уникального перекрестного сотрудничества. Бургомистр австрийского Вельса Андреас Рабль отметил динамику развития взаимоотношений с Краснодаром: за два года пройден большой путь от первых контактов до подготовки договора о побратимстве.

Кроме того, среди участников приема были Генеральный консул Турции в Новороссийске Юнус Эмре Озигджи, региональный уполномоченный Посольства Германии по Краснодарскому краю Томас Хубер, Почетный консул Германии в Краснодаре Ральф Бендиш, Почетный консул Республики Беларусь в Туапсе Олег Неверкевич, представители австрийской авиакомпании «Люфтганза групп».

Таллахасси в этом году представлял музыкант и участник фестиваля городов-побратимов Дилан Аллен. Напомним, что города-побратимы Краснодара — Карлсруэ (ФРГ), Бургас (Болгария), Феррара (Италия), Таллахасси (США), Харбин (КНР), Сухум (Абхазия), Нанси (Франция). Города-партнеры — Ноттингем (Великобритания) и Ереван (Армения).

В октябре 2017 года в Карлсруэ было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между Краснодаром, Нанси и Карлсруэ. Свои подписи под документом поставили Евгений Первышов, мэр Нанси Лоран Энар и Карлсруэ Франк Ментруп. Также в 2017 году был подписан меморандум о намерениях с городом Вельсом (Австрия).

В июне 2017 года столица Кубани стала местом проведения мероприятия международного уровня — XIV Российско-Германской конференции городов-побратимов. Конференцию открыли министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и вице-канцлер, федеральный министр иностранных дел Федеративной Республики Германия Зигмар Габриэль.

Взаимный интерес

В рамках деловой программы празднования Дня города состоялась встреча главы кубанской столицы и мэра Харбина Сунь Чжэ, на которой обсудили сотрудничество в области сельского хозяйства и переработки, медицины, развития туризма.

— В настоящее время руководители наших государств выстраивают долгосрочное партнерство, и мы со своей стороны на муниципальном уровне заинтересованы развивать контакты. В Краснодаре реализуется масштабный проект по строительству нового аэровокзального комплекса международного уровня. Уже сейчас наш аэропорт может принимать все типы воздушных судов. И готов предоставить наиболее выгодные условия для организации прямого авиарейса вашей авиакомпании из Харбина в Краснодар. Еще один перспективный проект — создание в нашем городе большого медицинского кластера, крупнейшего на юге России,— сказал Евгений Первышов.

Мэр Харбина отметил, что это его первый зарубежный визит после вступления в должность. Город-побратим Краснодара заинтересован в реализации совместных проектов, тем более что 2018 и 2019 годы объявлены годами российско-китайского межрегионального сотрудничества.

— В Харбине живут одиннадцать миллионов человек, ежегодно к нам приезжает 77 миллионов туристов. Это огромный рынок сбыта. Мы готовы поддержать краснодарские компании в поставках кубанского вина и продуктов питания. Также заинтересованы в организации двусторонних стажировок врачей, студентов и преподавателей вузов наших городов, сотрудничестве в области совместных исследований и развития новых технологий. Также есть заинтересованность в развитии спортивного и творческого направлений, в частности стажировке в Китае тренеров и обмене художественными коллективами,— сказал Сунь Чжэ.

Друзей становится больше

Краснодар подписал договор о побратимстве с австрийским городом Вельсом. Подписи под документом поставили мэр Краснодара Евгений Первышов и бургомистр Вельса Андреас Рабль. Церемония подписания договора об установлении побратимских связей между столицей Кубани и Вельсом состоялась в рамках приема иностранных делегаций, посвященного 225-й годовщине образования Краснодара.

— Искренне рад, что число городов-побратимов Краснодара увеличивается. Это значит, что наш город привлекателен и интересен для международного сотрудничества, реализации новых совместных проектов. Уверен, это будет многообещающее и взаимовыгодное партнерство,— сказал Евгений Первышов.

Глава Краснодара также отметил, что в прошлом году с Вельсом был подписан меморандум намерений, а уже через год — договор о побратимстве.

— Искренне рады, что нас приняли в большую «побратимскую семью». Между Краснодаром и Вельсом есть взаимный интерес, есть доверие и есть опыт, которым мы можем поделиться в различных областях: в развитии инфраструктуры городов, образовании, культуре,— сказал Андреас Рабль.