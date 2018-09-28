Сочинская медсестра победила в чемпионате России WorldSkills «Навыки мудрых». В соревновании приняли участие 130 специалистов из 26 регионов.

На днях в Москве впервые в России прошел чемпионат рабочих профессий по стандартам WorldSkills «Навыки мудрых» — для людей предпенсионного и пенсионного возраста. Специалисты возрастной категории «50 +» соревновались по 26 компетенциям: электромонтаж, ресторанный сервис, кондитерское дело, ИТ-решения для бизнеса, электроника и медпомощь.

58-летняя Людмила Фурасева, медсестра по физиотерапии из сочинского пансионата «Бургас», заняла третье место в соревнованиях по компетенции «Медицинский и социальный уход».

— Тридцать семь лет работаю в разных направлениях медицины, поэтому, когда предложили поучаствовать, согласилась. А кто откажется съездить в Москву, познакомиться с коллегами со всей России да еще и научиться чему-нибудь новому? — улыбается женщина.

Конкурс по компетенции включал в себя два задания. На одном нужно было продемонстрировать навыки ухода за больным в стационаре, на втором — продемонстрировать, как выстраивать работу с лежачими больными: от ухода и питания до медикаментозных назначений и простых разговоров «по душам».

— Хороший контакт с больным — это половина успеха в нашей работе,— уверена Людмила Ивановна. — Мне в этом плане везет: я не лукавлю с пациентами — я правда людей люблю. На конкурсе в роли больных выступали волонтеры: они капризничали, привередничали, но я и к таким знаю подход и легко могу расположить их к себе — спасибо опыту.

Еще один день был посвящен мастер-классам на 46 различных площадках. Их проводили эксперты и участники российской сборной WorldSkills, преподаватели московских колледжей, именитые специалисты в своих областях и даже Герои труда Российской Федерации. Самыми интересными, считает Людмила Фурасева, были лекции по работе в кардиологии и реанимации, мастер-класс по уходу за больными с сахарным диабетом.

— Надо всегда учиться. Как только перестал — всё, считай покатился назад,— говорит медсестра. — Бывает, молодые специалисты приходят на работу, а сами теоретики: не знают, как к чему подойти. Я таких старюсь под крыло брать: и им хорошо, и мне веселее. Наставничество — вообще важнейшая составляющая профессионализма, это очень хорошо, что сейчас эту традицию возрождают снова.

На вопрос, поедет ли на следующий чемпионат, Людмила Ивановна отвечает, не задумываясь: позовут — поеду обязательно!

— Конечно, с первого взгляда страшно: конкурс всероссийский, да еще и в Москве! Но меня так поддержали и на работе, и дома, что я была уверена в своих силах,— вспоминает она. — Когда меня объявили в числе призеров, вызвали на сцену, вручили медаль, я так растерялась, что дар речи потеряла! Не смогла даже дочке позвонить, написала эсэмэску. Ну а она уже всем близким рассказала — и посыпался шквал звонков. Так приятно, до слез!

А ведь сама Людмила в молодости о карьере медработника не мечтала: девушка хотела стать бухгалтером. Но мама твердо сказала: «Нам в семье бухгалтера не нужны. А кто будет ухаживать, если вдруг плохо?» Дочь поступила в медучилище, и уже 37 лет ухаживает за тем, кому плохо.

И делает это лучше всех в стране!