Прокурорский надзор в сфере землепользования

Прокуратурой Краснодарского края проанализировано состояние законности в сфере землепользования и защиты прав граждан.

Основу экономики Кубани составляют земельные ресурсы. Регион по праву считается аграрным, и органы прокуратуры края уделяют значительное внимание вопросам соблюдения земельного законодательства и защите прав граждан в данной сфере.

Активная работа прокуроров позволила выявить и пресечь в текущем году более четырех тысяч нарушений, связанных с незаконным использованием земельных участков. Опротестовано свыше 500 противоречащих федеральному законодательству муниципальных правовых актов, в суды предъявлено порядка 250 исков и заявлений, внесено 700 представлений, по инициативе прокуроров к административной ответственности привлечено более 400 должностных лиц, по материалам прокурорских проверок возбуждено сорок уголовных дел.

С использованием механизмов прокурорского надзора удалось добиться решения ряда проблемных вопросов в области землепользования.

По инициативе прокуратуры края активизирована деятельность Департамента имущественных отношений края по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых земель государственной собственности площадью более 5000 га.

По требованию прокуратуры активизирована работа по взысканию департаментом и органами местного самоуправления задолженности по арендным платежам. Принятыми мерами почти вполовину снижена задолженность по арендным платежам прошлых лет.

С учетом аграрной специфики региона прокуратурой края особое внимание уделяется защите прав граждан, в том числе ведущих фермерское хозяйство, надлежащему исполнению законодательства в сфере оборота земель сельскохозяйственного назначения.

В результате принятых прокуратурой края мер реагирования в 2017—2018 годах изменена работа Департамента имущественных отношений края по принятию решений о пролонгировании арендных отношений либо выкупе земельных участков лицами, использующими сельхозугодия. Пересмотрены и приняты положительные решения в пользу более чем пятидесяти фермеров о предоставлении им земельных участков площадью около 3000 га.

Прокуратурой края продолжаются надзорные мероприятия по выявлению фактов незаконных отказов департамента главам КФХ и иным субъектам предпринимательской деятельности в пролонгировании договоров аренды земельных участков, что послужило основанием для внесения представления в текущем году в администрацию края, по результатам рассмотрения которого восстановлены права сельхозпроизводителей на земельные участки, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности и освобождены от занимаемых должностей.

Кроме этого, в деятельности департамента выявляются факты предоставления земель в обход установленных законом конкурсных процедур.

Например, в декабре 2016 года индивидуальный предприниматель ввел в заблуждение сотрудников указанного департамента о наличии объектов капитального строительства на земельном участке площадью более 2,4 тыс. кв. м, что позволило ему на бесконкурсной основе получить в многолетнюю аренду для размещения базы отдыха указанный участок, расположенный в курортном районе черноморского побережья — бухте Инал.

По данному факту прокурор обратился в суд с исковым заявлением о признании договора ничтожной сделкой и возврате земельного участка в собственность государства. Арбитражный суд Краснодарского края, с которым согласился суд апелляционный инстанции, требования прокурора удовлетворил в полном объеме. Решение вступило в законную силу, в настоящее время право аренды участка погашено.

Принятыми мерами реагирования ликвидирована практика давления на малый бизнес путем проведения ГУП КК «Кубаньземконтроль» проверок соблюдения земельного законодательства фермерами, использующими частные угодья. С учетом принятых мер представительным органом края с мая 2017 года из закона исключены нормы, наделяющие указанное учреждение соответствующими полномочиями, а также предусматривающие административную ответственность за нарушение обеспечения плодородия земель и использование особо охраняемых территорий, которые дублировали нормы федерального законодательства.

Особое внимание прокурорами уделяется вопросам соблюдения законодательства о кадастровой деятельности.

Мерами прокурорского реагирования обеспечено надлежащее взаимодействие между уполномоченными органами при осуществлении кадастрового учета земельных участков. На основании информации, полученной из Управления Росреестра по краю, в 2018 году по постановлениям прокуроров привлечены к административной ответственности по ч. 4 ст. 14.35 КоАП РФ кадастровые инженеры, которые внесли заведомо недостоверные сведения в межевые планы земельных участок.

Допускаются нарушения порядка предоставления органами местного самоуправления в аренду и в собственность земельных участков, которые в ряде случаев сопряжены с коррупционными рисками и превышением должностных полномочий главами муниципалитетов, что послужило основанием для возбуждения по инициативе прокуроров уголовных дел.

В Лабинском, Кущевском, Кавказском и других районах прокурорами принимались меры к недопущению случаев организации и проведения общих собраний собственников земельных долей по вопросам, которые не отнесены к их компетенции, с существенными нарушениями условий публикации о предстоящих собраниях, что приводит к их признанию в судебном порядке незаконными и не способствует реализации прав граждан.

К сожалению, не до конца разрешена проблема с использованием невостребованных земельных долей и вовлечением таких земель в гражданский оборот на законных основаниях.

Вопрос заключается в том, что собственники земельных долей, а в большинстве случаев это бывшие работники колхоза, давно умерли, а их наследники своевременно не зарегистрировали право собственности, не имеют права распоряжаться землей либо не имеют желания ее использовать.

Местные сельские администрации не вправе распоряжаться такими земельными долями до их оформления в муниципальную собственность в судебном порядке.

Во многих муниципальных образованиях края не завершена в полном объеме работа по реализации полномочий по оформлению в собственность невостребованных земельных долей. Сложившаяся ситуация потребовала прокурорского вмешательства, что послужило основанием к инициированию признания в судебном порядке незаконным бездействия ряда муниципалитетов.

В результате принятых мер прокурорского реагирования работа активизирована, в настоящее время сельскими поселениями невостребованная земля оформляется в муниципальную собственность и передается для использования сельхозтоваропроизводителям.

На постоянном контроле прокуратуры края находятся вопросы распоряжения сельхозугодиями, выявляются незаконные сделки с земельными участками.

Так, в ходе выезда в Кущевский район установлено, что органом местного самоуправления одному из сельскохозяйственных кооперативов неправомерно предоставлен по договору купли-продажи в собственность земельный участок сельхозназначения 20 га, что является несоразмерно большей площадью, чем причитается для использования принадлежащих ему объектов недвижимого имущества.

По данному факту прокуратура края обратилась в суд с исковым заявлением в порядке ст. 52 АПК РФ о расторжении договора-купли продажи и применении последствии недействительности ничтожной сделки.

Арбитражный суд Краснодарского края требования прокурора удовлетворил. В настоящее время решение вступило в законную силу и передано на исполнение.

Работа органов прокуратуры края на данном направлении продолжается.

Т. П. ДЕГТЯРЕВ, заместитель начальника Управления по надзору за соблюдением федерального законодательства — начальник отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики Прокуратуры Краснодарского края