Современность на полотнах

В Краснодарском художественном музее имени Ф. А. Коваленко работает выставочный проект «27 сентября» с участием современных краснодарских художников.

В экспозиции представлены разнообразные направления, техники и стили.

В числе участников выставки: Сергей Яшин, Лариса Блохина, Дмитрий Котляров, Александр Чурсин, Геннадий Кузькин, Андрей Бандурин, Александр Кокс, Евгений Казицын, Ксения Милославская, Мисак Чолокян, Ирина Абрамова, Ирина Седова, Игорь Михайленко, Андрей Серков, Инга Пилипас, Юлия Демина, Лариса Гринберг, Евгения Брейн, Дмитрий Кочанович, Галина Хайлу, Сергей Полупанов, Эдуард Чуркин, Дмитрий Прокопович, Тенгиз Шамов, Александр и Светлана Рощенко, Т. Тимур, Владимир Кухарь, Дмитрий Селезнев, Михаил Ковалевский.

Куратор проекта — искусствовед Марина Тевзадзе.

Выставка будет работать по 30 сентября по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 15.