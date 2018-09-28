Универсальные символы и знаки

В Краснодарском художественном музее имени Ф. А. Коваленко открылась выставка Т. Тимура «Пантеон +».

«Человек есть мера всех вещей существующих, что они существуют, и несуществующих, что они не существуют» — это изречение Протагора как нельзя лучше определяет подход Т. Тимура к созданию его выставочного проекта. Произведения не замыкаются на сегодняшнем дне — художника интересуют вневременные вещи, из глубины веков тянущиеся тонкой связующей ниточкой к современности. Автор прорабатывает огромные пласты человеческой культуры, выразившей себя в универсальных символах и знаках, в величайших творениях живописи, музыки, кинематографа.

Основу проекта составляют изображения режиссеров, музыкантов ХХ века, внесших новые принципы или значительно обогативших художественный язык своего вида искусства.

Произведения включают в себя надписи; шрифты, которыми они выполнены, в концентрированном виде содержат особенности породившей их цивилизации или отдельного периода ее существования. Диптих «Рождение алфавита» посвящен формированию системы символов, играющей ключевую роль в существовании человека как существа мыслящего.

Т. Тимур работает с основополагающими знаками и символами: круг, квадрат, крест. Их правильно заданное соотношение создает информационно насыщенное пространство. Диптих «Пантеон» построен на использовании принципа золотого сечения, изображение светящегося шара отсылает к символу одноименного древнеримского сооружения.

Художник создает свои произведения в сложной технике. Работа включает в себя множество этапов — от обработки холста до покрытия специальными составами, механического воздействия. Нарушение привычных технологий и исследование свойств материалов способствует рождению уникальных произведений, отсылающих к эстетике живописи древнего мира и Средневековья.

Выставка работает до 7 октября в здании музея по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 15.