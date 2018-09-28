Мобильные и удобные для клиентов

Почта России в Краснодарском крае продолжает оснащать почтальонов мобильными почтово-кассовыми терминалами (МПКТ) для оказания финансовых услуг на дому или в офисе клиента. Количество таких терминалов, выданных почтальонам Краснодарского края, в этом году увеличилось с тысячи до двух тысяч.

Всего по стране на сегодняшний день мобильными почтово-кассовыми терминалами оснащены 24 тысячи почтальонов, то есть каждый пятый почтальон России. Услуга предоставляется в 79 филиалах Почты России. В Краснодарском крае проект реализуется с декабря 2014 года.

Благодаря расширению числа МПКТ в месяц количество принимаемых с их помощью платежей увеличилось более чем в два раза. В настоящее время ежемесячно с использованием МПКТ в стране принимается около 4 млн платежей от населения, в том числе более 300 тыс. платежей — от жителей Краснодарского края.

«Почта России реализует проект по внедрению мобильных почтово-кассовых терминалов с декабря 2014 года. За год мы оснастили МПКТ 14 тысяч почтальонов. Клиенты теперь могут на дому получать значимые финансовые услуги. Использование терминалов также позволяет повысить производительность труда почтальонов»,— отметил генеральный директор Почты России Николай Подгузов.

Мобильные фискальные регистраторы и мобильные почтово-кассовые терминалы (МПКТ) — смартфоны с предустановленными приложениями, которые позволяют на дому у клиентов принимать платежи за услуги ЖКХ, услуги связи, оформлять страховку, оплачивать кредиты или другие услуги. Сервис по приему платежей через мобильные почтово-кассовые терминалы наиболее удобен для пенсионеров, людей с инвалидностью, а также жителей отдаленных населенных пунктов.

Пресс-служба УФПС Краснодарского края — филиала ФГУП «Почта России»