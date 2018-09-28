Научные работы о развитии института судебных приставов напишут будущие юристы Кубани

Шестеро студентов и двое магистрантов юридического факультета Кубанского государственного университета пришли на встречу с представителями Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю, посвященную проведению конкурса научных работ об истории образования, развитии института судебных приставов в России и современной деятельности Федеральной службы судебных приставов. На встрече присутствовал профессор кафедры криминалистики и правовой информатики Кубанского государственного университета, полковник полиции, доктор юридических наук, а также председатель Общественного совета при УФССП России по Краснодарскому краю Д.Н. Лозовский.

Учащимся юрфака КубГУ было предложено написать научные работы в следующих номинациях:

«Государственная функция по осуществлению контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности»;

«Вопросы противодействия коррупции в системе государственной гражданской службы»;

«Дознание и административная практика в Федеральной службе судебных приставов»;

«Зарубежный опыт в сфере исполнительного производства»;

«Актуальные вопросы исполнительного производства»;

«История развития института судебных приставов в России».

Напомним, что до середины декабря в УФССП России по Краснодарскому краю проводится первый этап ведомственного конкурса научных работ среди учащихся высших учебных заведений региона. Лучшие работы будут отправлены в Центральный аппарат ФССП России для участия во втором этапе конкурса, который пройдет в январе на всероссийском уровне.

Пресс-служба УФССП России по Краснодарскому краю