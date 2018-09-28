Праздник туризма

Более 10 миллионов туристов приняли курорты Краснодарского края за летний период. Об этом сообщил руководитель министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди на торжественной церемонии, посвященной празднованию Всемирного дня туризма в Сочи.

- С начала года курорты Краснодарского края приняли более 13 миллионов гостей. Мы развиваемся, причем не только количественно, но самое главное – качественно. Сочи является флагманом туристской отрасли региона. Прошедшие зимние Олимпийские игры, состоявшийся Чемпионат мира по футболу не только привлекли массу гостей, но в корне изменили представление о России. В этом ваша огромная заслуга, - заявил министр, обращаясь к представителям туриндустрии курорта.

В рамках празднования Всемирного дня туризма в Сочи наградами были отмечены лучшие представители туриндустрии. Почетную грамоту министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края за вклад в развитие санаторно-курортной отрасли региона получил заместитель генерального директора курорта «Роза Хутор» Александр Белокобыльский. Горный комплекс также был отмечен за создание уникальных программ летнего отдыха.

- На курорте «Роза Хутор» летний сезон еще продолжается, поэтому основные его итоги мы подведем позже. Однако, хотелось бы отметить некоторые наши достижения за эти летние месяцы. Это, конечно события, связанные с Чемпионатом мира по футболу. В этот период у нас работал Горный парк футбола, который пользовался популярностью у российских и зарубежных гостей. Наш собственный пляж в Имеретинской долине, впервые получил экологический сертификат качества – Голубой флаг и подтвердил его. Мы открыли для туристов новый маршрут к парку водопадов Менделиха, сегодня для просмотра доступны семь красивейших водопадов, - рассказал заместитель генерального директора курорта «Роза Хутор» Александр Белокобыльский.

Почетные грамоты и знаки также получили представители известных сочинских отелей и санаториев – «Октябрьский», «Заполярье», «Жемчужина», «Родина Гранд Отель и СПА», «Дагомыс», компания «Юниверсити Плаза», создавшая комплекс гостиниц в центре курорта и другие. Среди награжденных – представители туристических агентств, операторов, экскурсионных бюро. Глава города Сочи Анатолий Пахомов подчеркнул, что сегодня туризм является основой экономики олимпийской столицы.

- Сегодня мы не имеем права останавливаться в деле развития туризма. Мы будем и дальше уделять внимание санаторно-курортному комплексу, благоустройству города, пляжным территориям, делать все, чтобы туристы возвращались в Сочи, - отметил Анатолий Пахомов.

Ирина СИЗОВА