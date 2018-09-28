Преступный умысел чреват наказанием

В Краснодаре двум мужчинам, задержанным в июне этого года оперативными работниками управления ФСБ по Краснодарскому краю, предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Сотрудники Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю инкриминируют 35 и 43-летнему мужчинам ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ.

По версии следствия, в марте 2018 года органами полиции было возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств участников долевого строительства пяти трехэтажных домов в поселке Пригородном. В отношении одного из соучредителей организации проводилась проверка, по результатам которой было отказано в возбуждении уголовного дела. Между тем, у второго соучредителя организации – 43-летнего обвиняемого, осведомленного об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении компаньона, возник преступный умысел, направленный на мошенничество путем доведения до последнего заведомо ложной информации о необходимости передачи 20 миллионов рублей для его уклонения от уголовной ответственности. Реализуя задуманное, он привлек 35-летнего знакомого юриста, который согласился участвовать в совершении преступления. В ходе неоднократных встреч в июне 2018 года они ввели мужчину в заблуждение относительно того, что якобы обладают возможностью и намерены в случае получения от него указанной суммы передать деньги определенным должностным лицам полиции, которые, конечно же, не были осведомлены об этом. Мужчина согласился, однако сообщил об этом в следственное управление СКР по краю. 15 июня 2018 года, встретившись в городе Краснодаре, обвиняемый получил от компаньона часть требуемой суммы денег в размере пяти миллионов рублей, после чего был задержан оперативными сотрудниками управления ФСБ по краю.

В настоящее время в отношении 43-летнего обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении второго - подписка о невыезде и надлежащем поведении. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.