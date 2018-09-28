«Краснодар Водоканал» завершил строительство сетей на улице Тургенева

«Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») завершил строительство сетей водоотведения протяженностью 1150 метров и диаметром 250 мм на ул. Тургенева. В рамках масштабных дорожных работ, проводимых администрацией города Краснодара, водоканал выполнил строительство коллектора, который принимает хозяйственно-бытовые стоки в районе ул. Тургенева от ул. Северной до ул. Красных Партизан.

Прокладка канализационных сетей осуществлялась открытым способом в связи с особыми условиями работ, параллельно с реконструкцией улицы Тургенева.

«Мероприятия по строительству сетей выполнены в рамках реализации инвестиционной программы, - говорит главный инженер ООО «Краснодар Водоканал» Андрей Потанин. – Основной целью проводимых работ было повышение качества и надежности услуг, предоставляемых потребителям».

В ходе проведенных мероприятий специалисты выполнили прокладку пластикового трубопровода со сроком эксплуатации не менее 50 лет.