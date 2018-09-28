Эксперты ОНФ на Кубани предложат форматы работы по исполнению нового «майского указа» Президента России

В сентябре 2018 г. эксперты Общероссийского народного фронта в Краснодарском крае провели заседание регионального штаба ОНФ на котором общественники определились с датой проведения и повесткой региональной Конференции.

Конференция состоится 02 октября 2018 г. в здании КубГАУ по адресу: ул. Калинина, 13. Начало в 14:00, ведется предварительная регистрация участников Конференции.

Участниками Конференции станут: депутаты Государственной Думы ФС РФ; представители законодательной, исполнительной власти и муниципальных образований края; ветераны боевых действий; активисты ОНФ; представители общественных организаций; представители образования, культуры, здравоохранения, транспорта, духовенства; представители СМИ.

На предстоящей Конференции будут обсуждаться предложения ОНФ по эффективному исполнению поручений, содержащихся в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Общественники будут говорить о народном контроле и формате работы по исполнению нового «майского указа» в Краснодарском крае и приоритетных тематических направлениях в региональной повестке.

А это прежде всего такие направления работы как здравоохранение, образование и культура, агропромышленный комплекс, курорты черноморского побережья, безопасные и качественные автомобильные дороги.

В ходе региональной Конференции эксперты Народного фронта изберут делегатов очередного Съезда ОНФ, который пройдет в ноябре 2018 г. в городе Москва.

«Принципиально важным форматом работы ОНФ в новом году станет привлечение энергичной и неравнодушной молодежи к работе регионального отделения», - отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Краснодарском крае Даниэль Башмаков.

Повестка дня Конференции:

1. Предложения ОНФ по эффективному исполнению поручений, содержащихся в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

2. Народный контроль и форматы работы по исполнению нового «майского указа» в Краснодарском крае и приоритетные тематические направления в региональной повестке.

3. Избрание делегатов очередного Съезда ОНФ.