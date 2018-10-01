Подозреваемого в мошенничестве с жильем на 110 млн задержали в Анапе

Полицейские задержали в Анапе подозреваемого в мошенничестве при продаже жилья на 110 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Являясь фигурантом уголовного дела, подозреваемый скрылся от органов предварительного следствия, но был задержан инспекторами ДПС на въезде в Анапу", - сказала Волк.

По данным МВД, 48-летний житель Анапы предлагал гражданам приобрести жилье в многоквартирном доме по договору долевого участия, не имея разрешительных документов на строительство. По решению суда данный дом подлежит сносу. "Общая сумма ущерба, причиненного 30 потерпевшим, превысила 110 млн рублей", - сообщила Волк.

Уголовное дело по данному факту расследуется по ч. 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"). Подозреваемый арестован.