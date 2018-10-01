По следам мониторинга ОНФ – Минздрав Краснодарского края взял на особый контроль 16 ФАПов

По итогам мониторинга доступности и качества оказания медицинской помощи в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек в Краснодарском крае региональное Министерство здравоохранения предприняло меры по 16 ФАПам, которые получили оценку «неудовлетворительно» по своим техническим характеристикам.

Напомним, что данный мониторинг был организован общественниками Кубани в рамках поручения Лидера ОНФ, Президента РФ Владимира Путина, которое было обозначено в послании Федеральному собранию в 2018 году. Весь мониторинг охватил 92 сельских поселения, в 24 муниципальных образованиях Краснодарского края. По итогу, специалисты регионального Минздрава провели выезды во все учреждения, и была проведена работа над ошибками.

Согласно официальному ответу Министерства здравоохранения Краснодарского края, по всем ранее отмеченным в мониторинге ФАПам неудовлетворительного состояния приняты меры: Выселковский район ст. Крупская – в 2019 году начнется строительство новой амбулатории, Лабинский район пос. Ново-Лабинский – запланирован капитальный ремонт ФАПа на 2019 год, ст. Ахметовская – запрошены средства из ЦРБ и краевого бюджета на ремонт, х. Первая Синюха – в декабре 2018 года новое здание амбулатории будет введено в эксплуатацию, Мостовской район п. Восточный – выполнен косметический ремонт трех кабинетов, произведена облицовка цоколя, ст. Махошевская – запланировано строительство ВОП на 2021 год, Отрадненский район ст. Бесстрашная – поставлен на очередь финансирования из краевого бюджета на 2019-2020 года для установки модульного ФАП, ст.Подгорная – Синюха - так же в очереди на финансирование, Славянский район п. Рисовый – во втором квартале 2019 года будут установлены сплит-системы, п. Целинный – запланирован капитальный ремонт в 2019 году, Тихрецкий район ст. Отрадная – в декабре 2018 года будет введён в эксплуатацию здание врача общей практики, с. Юго-Северная – поставлен в очередь финансирования на 2019 год, Успенский район Курговское сельское поселение - поставлен на очередь финансирования из краевого бюджета на 2019-2020 года для установки модульного ФАП, ст. Убеженская – в декабре 2018 года будет введен в эксплуатацию здание врача общей практики, Усть-Лабинский район х.Безлесный - поставлен на очередь финансирования из краевого бюджета на 2019-2020 года для установки модульного ФАП, х.Железный – до конца 2018 года будет организован доступ к интернету и на 2019 года запланировано приобретение медицинской мебели.

«Данный мониторинг позволяет выявить слабые звенья в организации оказания медицинской помощи в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек в Краснодарском крае. Собранные сведения совместно с краевым Минздравом, позволят дать ясность жителям населённых пунктов, когда же им ждать перемен. Таким образом, мы ставим на контроль 16 ФАПов, условия которых были оценены гражданами как «неудовлетворительные», по мере реализации программ, каждое мед учреждение будет вновь оценено общественниками, - резюмировала итоги мониторинга эксперт ОНФ по социальным вопросам, депутат Госдумы Светлана Бессараб. – Однако, мониторинг не завершается, жители того или иного населенного пункта с численностью населения до 2000 человек могут самостоятельно провести оценку состояния своего ФАПа, сообщить в РО ОНФ для принятия в совместную работу с профильным министерством».