Почта России входит в стадию реорганизации

1 октября вступили в силу основные статьи закона об особенностях реорганизации Почты России[1], подписанного Президентом РФ В.В. Путиным 29 июня 2018 года. С этого момента у предприятия есть 1 год на проведение всех процедур для перехода в форму акционерного общества.

Новая структура создается на условиях универсального правопреемства путем реорганизации федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» в непубличное акционерное общество, 100% акций которого будут принадлежать государству.

Законом установлены трудовые гарантии работникам Почты России. Не допускается сокращение численности сотрудников в связи с реорганизацией. Акционерное общество обязано соблюдать условия коллективного договора, который действовал на Предприятии до реорганизации.

Акционирование Почты России повысит инвестиционную привлекательность, предоставит более широкие возможности для привлечения инвестиций, увеличит скорость принятия решений, и как следствие, маневренность компании.

«Для того, чтобы стать акционерным обществом, Почте России совместно с федеральными органами исполнительной власти предстоит проделать колоссальный объем работы. Мы разработали четкий план действий, который позволит нам завершить все процедуры в установленные законом сроки», - отмечает генеральный директор Почты России Николай Подгузов.

В рамках переходного периода ФГУП «Почта России» предстоит провести инвентаризацию имущества ФГУП, подготовить и утвердить решением Правительства Российской Федерации передаточный акт и Устав акционерного общества, сформировать по решению Правительства Российской Федерации органы управления АО, обеспечить регистрацию Банком России выпуска акций АО «Почта России» и внесение записей ФНС России в ЕГРЮЛ о государственной регистрации прекращения деятельности ФГУП «Почта России» и создании АО «Почта России», а также реализовать ряд других процедур. Участие Правительства Российской Федерации в назначении органов управления АО «Почта России» будет гарантировать населению реализацию социальной функции Почты.

В настоящее время спроектирована корпоративная структура будущего акционерного общества, учитывающая лучшие практики в области корпоративного управления, и проработан алгоритм ее функционирования. Ключевыми органами управления в корпоративной структуре АО «Почта России» определены: единственный акционер в лице государства, совет директоров, правление и генеральный директор.

Помимо этого, предусмотрено внедрение института корпоративного секретаря и специализированных комитетов при совете директоров.

Следуя новым и актуальным тенденциям в отношении формирования структуры органов контроля принято решение об отказе от создания ревизионной комиссии в АО «Почта России». При этом, контрольно-ревизионную функцию в обществе будут реализовывать Комитет по аудиту, которому будут отведены более расширенные полномочия, Служба управления рисками и внутреннего контроля, Служба внутреннего аудита, а также привлекаться внешний аудитор.

В целом в основу концепции построения эффективной модели корпоративного управления в АО «Почта России» заложено формирование прозрачной корпоративной структуры и системы, основанной на соблюдении всеми участниками корпоративных отношений принципов открытости, прозрачности, системности, предсказуемости и обеспечения баланса интересов сотрудников, клиентов, акционера и совета директоров.

[1] Федеральный закон от 29.06.2018 № 171-ФЗ «Об особенностях реорганизации федерального государственного унитарного предприятия «Почта России», основах деятельности акционерного общества «Почта России» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»