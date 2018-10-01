Реконструкция гаража завершилась его сносом

В Прикубанском округе г. Краснодара под контролем судебных приставов осуществлен снос самовольно возведен ного гаража.

В отличие от большинства подобных ситуаций, где непременным участником спора является городская администрация, в данном случае снос стал результатом конфликта двух физических лиц. Место действия — гаражный кооператив, в котором все, вроде бы, равны. Но, как порой бывает, однажды кое-кто захотел быть «ровнее» остальных. Владелец одного из гаражей решил сделать перепланировку, не посчитавшись с мнением других. Реконструированная им постройка стала на 3 метра шире и на один этаж выше. Нет ничего удивительного, что такое положение вещей не устроило соседей.

Последовало обращение с иском в суд. Пока шли разбирательства, ответчик скончался. Но проблема от этого никуда не делась. Исполнительный лист о сносе самостроя поступил в отдел судебных приставов по Прикубанскому округу г. Краснодара.

В ходе проведения исполнительных действий судебный пристав-исполнитель Владимир Сарапкин предпринял в отношении наследников владельца гаража весь комплекс мер, предусмотренных Федеральным законом от 02.10.2007 №229–ФЗ «Об исполнительном производстве».

Несмотря на несколько административных штрафов и взысканный исполнительский сбор, двухэтажный гараж продолжал стоять. Не помогли ни разъяснительные беседы, ни официальные предупреждения.

В конечном итоге, снос был осуществлен в принудительном порядке. Работы проводились за счет взыскателя и под контролем судебного пристава-исполнителя Владимира Сарапкина. В последующем расходы на снос будут взысканы с владельцев уже несуществующего двухэтажного гаража.