Подробнее о перечислении денежных средств

В связи с поступлением в Управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю обращений взыскателей – граждан (юридических лиц), проживающих (расположенных) на территории иностранных государств (далее – взыскатели) – по вопросам перечисления денежных средств, находящихся на депозитных счетах отделов судебных приставов, разъясняем следующее.

Для получения денежных средств взыскателю или его представителю, полномочия которого удостоверяются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с федеральным законом, а в случаях, установленных международным договором Российской Федерации или федеральным законом,- иным документом, следует открыть расчетный счет:

1) в валюте Российской Федерации в банке или иной кредитной организации, расположенной на территории иностранного государства (по месту регистрации взыскателя) и имеющей счета Лоро (корреспондентский счет) в Сбербанке России;

2) либо в валюте Российской Федерации в банке или иной кредитной организации, расположенной на территории России и имеющей корреспондентский счет в иностранном банке ( по месту регистрации взыскателя).

Обращаем внимание взыскателей на то, что согласно ч.2 ст. 110 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» не востребованные ими денежные средства хранятся на депозитном счете подразделения судебных приставов в течение трех лет. По истечении трех лет невостребованные денежные средства перечисляются в федеральный бюджет.