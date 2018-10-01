Депутат Госдумы инициировала проверку деятельности отделения Пенсионного фонда по Краснодарскому краю

Сегодня в Краснодар из Москвы прибыла проверка Пенсионного фонда России, которая намерена проверить жалобы кубанцев на пенсионное обеспечение в Краснодарском крае. Проверка была направлена председателем правления ПФР Антоном Дроздовым по просьбе депутата Государственной думы Натальи Костенко.

В июле-сентябре этого года по вопросам пенсионных выплат в адрес депутата поступило более 30 обращений от пожилых жителей Кубани из Новокубанского, Мостовского, Отрадненского, Новопокровского, Усть-Лабинского, Успенского районов, г.Армавира. Часть граждан пожаловалась на произошедшее сокращение выплат, что привело к снижению их ниже прожиточного минимума, другая часть — были несогласны с размером начисленной пенсии. Получить внятных ответов от краевого отделения ПФР депутату не удалось: ответы пришли с нарушением установленного срока, не содержали в себе существенной информации, а просьба связаться с пенсионерами-заявителями и разъяснить им лично их ситуацию была проигнорирована. При этом, как показал повторный опрос граждан, некоторым из пенсионеров после обращения депутата выплаты были восстановлены.

«Я благодарю Антона Дроздова за внимание к жалобам кубанских пенсионеров и оперативные меры по их скорому разрешению. Будем с нетерпением ждать итогов работы комиссии ПФР в Краснодарском крае. Ее главным итогом, как мне кажется, должно стать не только исправление возможных ошибок при начислениях, но прежде всего установление эффективных коммуникаций сотрудников краевого отделения Фонда и кубанских пенсионеров, чтобы можно было в рабочем порядке решать все возникающие проблемы, а не добиваться справедливости через депутатов Госдумы в Москве», - говорит Наталья Костенко.

По итогам анализа жалоб кубанцев были выявлены системные проблемы во взаимодействии ПФР и пенсионеров, на основе которых депутатом были сформулированы предложения по изменению законодательства. Предложения направлены в рабочую группу по доработке правительственного законопроекта об изменении пенсионной системы, которую возглавляет вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева.

Прежде всего, поясняет Костенко, предлагается обязать органы, осуществляющие пенсионное обеспечение, в обязательном порядке предоставлять гражданам полный расчет пенсионных выплат при выходе на пенсию. На сегодняшний момент сотрудники пенсионного фонда делают это исключительно по запросу, тогда как большинство пенсионеров получают информацию только со слов сотрудников, что затрудняет защиту их прав. В частности, большинство недовольных с начислениями пенсий граждан, обратившихся к депутату, не имели на руках никаких документов. Если бы у людей был полный расклад — они либо поняли бы безосновательность своих претензий, либо попытались добиться справедливости в суде. При такой системе мы имеем лишь недовольство граждан, а обоснованно оно или нет, понять невозможно.

Кроме того, депутат предложила ввести обязательство для органов, осуществляющих пенсионное обеспечение - заблаговременно информировать граждан о снижении выплат с пояснением причин. Сегодня граждане имеют хоть какую-то информацию о размерах выплат только в том случае, если получают их через «Почту России». Однако сейчас намечается тенденция перевода пенсионных платежей на электронные карточки, где информирование в лучшем случае осуществляется путем смс-уведомлений о размере поступившего платежа. Мы же считаем, отмечает Костенко, что люди должны получать не только полный расклад того, из каких выплат сложился пенсионный платеж, но и информацию о причинах его снижения. С учетом возраста получателей, электронный формат уведомлений не всегда подходит, так как не все пенсионеры пользуются современными гаджетами. При этом важно делать это заблаговременно, чтобы человек мог попытаться опротестовать решение о снижении, если он с ним не согласен.

«Сегодня граждане узнают о начисленном, либо измененном размере пенсии не заблаговременно, а только в день ее получения. Чтобы получить разъяснения по размеру начисленной пенсии, пенсионерам необходимо направить соответствующий запрос в территориальные органы Пенсионного фонда. Однако в данном случае важно понимать, что не все пожилые граждане в силу своего возраста, состояния здоровья, имеют возможность оформить грамотно письменный запрос и обратиться по адресу. Порядок выдачи расчетного листа в день получения пенсии законодательно не регламентирован и регулируется исключительно условиями договора, заключенного с организацией, осуществляющей доставку пенсии. В такой ситуации не извещение территориальными органами управления Пенсионного фонда пенсионеров (до момента выплаты пенсии) о снижении размера пенсионных выплат (с указанием оснований снижения) не только нарушает конституционное право пенсионеров на информацию, но и ограничивает их в праве на досудебную (судебную) защиту имущественных прав, в том числе в случае совершения сотрудниками пенсионных органов технической ошибки при начислении размера пенсии. Поэтому в целях усовершенствования системы информирования пенсионеров о производимых выплатах, а также обеспечения надлежащего доступа к информации о размере и основаниях начисленной пенсии, мы предлагаем предусмотреть обязанность территориальных органов управления Пенсионного фонда предоставлять пенсионеру в письменной форме при выходе на пенсию расчет начисленной пенсии», - заявила Наталья Костенко.

В настоящий момент часть 5 статьи 26 ФЗ «О страховых пенсиях» предусматривает обязанность пенсионеров извещать орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, о наступлении обстоятельств, влекущих за собой изменение размера страховой пенсии. Однако аналогичной обязанности об извещении пенсионеров об изменении размера пенсионных выплат у территориальных органов Пенсионного фонда не существует. В такой ситуации для установления справедливого баланса прав и обязанностей участников пенсионных отношений, целесообразно закрепить также за территориальными органами управления Пенсионного фонда обязанность в течение трех дней с момента расчета начисленной пенсии (не позднее 10 дней до момента получения пенсии ее получателем) уведомлять в письменной форме пенсионеров об изменении размера пенсионных выплат с указанием оснований произошедших изменений.

«Мы внимательно проанализировали все поступившие жалобы от получателей пенсии и пришли к однозначному выводу о том, что в действующей системе пенсионного обеспечения необходимо менять порядок взаимодействия граждан и государства. Для этого целесообразно внедрить режим проактивного информирования получателей пенсионных выплат. Еще в 2016 году Президент Российской Федерации РФ Путин В.В. в своем поручении (Пр-1455, п.4 от 28.07.2016г.) подчеркнул, в целях повышения качества государственных и муниципальных услуг, важность использования проактивного режима, заключающегося в предоставлении государственными и муниципальными органами гражданам необходимой информации в беззаявительном (автоматическом) порядке. На наш взгляд, проактивное информирование в пенсионных отношениях позволит своевременно обеспечить необходимой информацией получателей пенсии, а также установить должный уровень коммуникации между пенсионными органами и получателями пенсионных выплат, снизить социальную напряженность в обществе в этой чувствительной сфере и повысить доверие российского общества к пенсионным органам», - пояснила депутат.

Кроме того, депутат предложила Государственной Думе проработать вопрос повышения должностной ответственности сотрудников Пенсионного фонда за совершенные ошибки при начислении пенсий, а также урегулировать судебную практику в сфере восстановления прав пенсионеров, когда доначисления после судебных споров возвращаются гражданам без учета прошедших индексаций.

«Разработанные нами предложения, а также результаты анализа в части обеспечения дополнительных правовых гарантий соблюдения пенсионных прав граждан РФ разосланы во все заинтересованные ведомства для ознакомления и будут рассмотрены рабочей группой по доработке правительственного законопроекта об изменении пенсионной системы на ближайшем заседании», - сообщила Наталья Костенко.

Также депутат в целях недопущения нарушения имущественных прав пенсионеров пообещала держать на контроле разрешение территориальными отделениями Пенсионного фонда поступивших жалоб пенсионеров по вопросам пенсионного обеспечения.