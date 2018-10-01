Мастер-класс по налогам теперь и в городе Ростове-на-Дону!

Совсем скоро, 27-28 ноября состоится мастер-класс на тему: "Как снизить налоги законно и безопасно"! На 2-х дневном мастер-классе соберутся более 500 предпринимателей, финансовых директоров и бухгалтеров, чтобы узнать от экспертов и специалистов в юридической и налоговой сферах, все возможные способы законной экономии на налогах и безопасности бизнеса!

Что вы получите от мастер-класса:

- 14 легальных схем снижения НДФЛ и налога на прибыль, актуальных для 2018 года.

- 21 способ законного снижения (полного ухода) страховых взносов.

- Схемы законного вывода наличных средств до 30 млн/месяц.

- Узнаете, как избежать постоянных блокировок банковских счетов.

- Поймёте, как избежать «подставы» со стороны контрагента.

- Узнаете, как платить в 3-5 раз меньше налогов с зарплат руководителей.

Спикеры мастер-класса:

ДмитрийШумейко — руководитель группы компаний «АудитФинанс»; более 15 лет опыта в налоговом консультировании; 700 млн. руб. сэкономил клиентам на налогах и взносах; 500 млн. руб. сохранил излишне начисленных налогов; в 2 раза сократил клиентам расходную часть по страховым взносам.

Евгения Терюкова — основатель компании «Юрвест»; практикующий юрист и специалист по безопасности бизнеса; 92% возвращенных денег клиентам во внесудебном порядке; 350 проверок пройдено успешно; автор более 100 публикаций на темы юридических аспектов предпринимательства.

Марат Саид-Галиев — практикующий консультант, предприниматель, в портфолио которого 70+ успешно реализованных консалтинговых проектов. Вытаскивал с самого дна несколько бизнесов с долгами более 8 млн.$. Цель мастер-класса: Предоставить все существующие в России в 2018 г. безопасные и законные способы снижения налогов и вывода активов, с пошаговой программой действий. Обезопасить бизнес от неправомерных действий налоговых и правоохранительных органов.

Узнайте подробнее на сайте: https://bit.ly/2y6OZ7k Место проведения: г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 30. ДонЭкспоцентр Организатор: Business Life