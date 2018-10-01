Следственным отделом по Усть-Лабинскому району СКР по краю по материалам, поступившим из УФСБ по Краснодарскому краю, возбуждено уголовное дело в отношении начальника отделения лицензионно-разрешительной работы по Усть-Лабинскому, Тбилисскому и Кореновскому районам Главного управления Росгвардии по краю. Он подозревается в мошенничестве с использованием служебного положения (ч.3 ст.159 УК РФ).

По версии следствия, в апреле 2018 года в отделение лицензионно-разрешительной работы прибыл мужчина по вопросу получения лицензии на оружие ограниченного поражения. В ходе состоявшейся беседы начальник отделения управления Росгвардии обманул мужчину, сообщив ложные сведения о том, что для получения лицензии на право приобретения оружия ему необходим акт проверки знания правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков обращения с ним. За подготовку такого акта мужчине необходимо было передать начальнику отделения 3 тысячи рублей. Введенный в заблуждение гражданин передал деньги, которыми подозреваемый распорядился по своему усмотрению.

В настоящее время мужчина отстранен от занимаемой должности. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления. Предварительное следствие продолжается.