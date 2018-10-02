В России стартовала Международная неделя инвесторов

1–7 октября 2018 года Банк России совместно с Московской Биржей проводит Международную неделю инвесторов, инициированную Международной организацией комиссий по ценным бумагам (IOSCO). Впервые Неделя инвесторов проводилась год назад, в ней приняли участие 80 стран, включая Россию.

Развитие инноваций в финансовой сфере и расширение использования цифровых технологий предъявляют новые требования к уровню компетентности потребителей финансовых услуг и их защищенности, поэтому Неделя инвесторов – это возможность для финансовых регуляторов многих стран совместно обсудить, как активизировать финансовое просвещение инвесторов и защитить их права на национальном и международном уровне.

В России, как и в других странах, в Международную неделю инвесторов пройдут семинары и конференции, лекции, конкурсы и другие мероприятия, на которых можно будет послушать выступления экспертов, задать вопросы об основных принципах и инструментах инвестирования, узнать, какие возможности есть на фондовом рынке.

К проведению Недели инвесторов присоединятся также представители финансовых организаций, члены Экспертного совета по финансовой грамотности при Банке России и другие участники финансового рынка, предложившие аудитории свои мероприятия.

2 октября на YouTube-канале Банка России будет запущен онлайн-марафон, в ходе которого представители регулятора, Московской Биржи и фондового рынка расскажут об особенностях инвестиционных продуктов, существующих рисках и о том, как их избежать. 4 октября пройдет серия вебинаров Московской Биржи, где можно будет узнать о возможностях инвестирования на рынках акций, облигаций, срочном и валютном рынках.

В Краснодаре специалисты Южного ГУ Банка России проведут тематические занятия для учащихся вузов. Лекции о грамотном инвестировании на финансовом рынке, основных рисках и способах защиты своих прав, прослушают студенты Кубанского государственного университета, Кубанского государственного технологического и аграрного университетов.